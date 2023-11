Non comprare un’auto usata prima d’aver fatto questo: così sei sicuro di non fare passi falsi

Prima di acquistare un’auto usata devi fare attenzione a rispettare alcune regole, altrimenti potresti avere dei problemi. Si tratta di un acquisto delicato, meglio andarci con i piedi di piombo.

Da quando è arrivata la pandemia mondiale, il prezzo medio delle automobili è salito. Questo è dovuto all’irreperibilità di alcuni materiali, necessari per comporre le varie componenti di un’auto. Con la guerra tra Russia e Ucraina, questo problema si è addirittura accentuato perché è diventato impossibile importare determinati pezzi per i motori o per altre aree dell’auto.

Basterebbe chiedere al proprietario di un’officina meccanica per avere la conferma di tutto ciò, molti hanno problemi a reperire i pezzi di ricambio. Per questo motivo, sta tornando di moda l’acquisto delle auto usate. Sono già pronte, spesso si trovano in un raggio di pochi chilometri da dove abiti e puoi tranquillamente acquistarle in un paio di giorni.

Prima di procedere con l’acquisto, è importante rispettare alcune regole, altrimenti potresti avere dei problemi. L’acquisto di un’auto usata può nascondere delle insidie, il venditore potrebbe non averti detto tutto, ma a volte escono fuori dei problemi che nemmeno chi ti sta vendendo l’auto conosce. Ecco cosa devi fare per acquistare un’auto usata senza nessun timore.

Auto usata, le regole da rispettare prima dell’acquisto

La prima cosa che devi fare, quando acquisti un’auto usata, è controllare il chilometraggio dell’auto. Ci sono dei dispositivi che ti permettono di controllare se questo dato sia stato manomesso, rivolgiti al tuo meccanico di fiducia per effettuare l’operazione, in questo modo sarai più sereno e sicuro.

Controlla la verniciatura, per evitare di acquistare un’auto che abbia subito dei danni in precedenza. È facile riparare la carrozzeria e riverniciarla, ma un esperto può facilmente capire se l’auto ha avuto degli incidenti in passato.

Ricorda di chiedere sempre di fare un giro per strada, in modo da valutare la tenuta dell’auto. Soltanto guidandola puoi capire se c’è qualcosa che non va. Se non ti fidi delle tue capacità e del tuo istinto, puoi chiedere una mano ad un amico esperto di auto. Se dovesse esserci un piccolo rumore, lui se ne accorgerà sicuramente e tu potrai usare questo problema per provare ad abbassare un po’ il prezzo.

Non dimenticare di controllare le ruote e gli pneumatici. Più sono usurati, più pericoloso sarà guidare questa auto, più presto dovrai cambiarle. Se le ruote sono usurate, puoi chiedere uno sconto al venditore.

L’ultima cosa che devi sapere è che un’auto usata non ha un prezzo fisso, puoi provare a trattare, facendolo scendere un po’. Usa eventuali difetti che hai trovato durante la verifica per ottenere uno sconto. Se stai acquistando l’auto presso un rivenditore autorizzato, prova a far inserire nel prezzo anche qualche garanzia o l’assicurazione per un anno, potrebbe essere un ottimo modo per risparmiare diverse centinaia di euro.