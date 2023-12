Non hai bisogno di prodotti costosi, per pulire lo specchietto dell’auto ti basta solo una patata: sembra assurdo ma è vero

Il segreto che non tutti conoscono: non servono prodotti costosi, per pulire lo specchietto dell’auto basta solo una patata, ecco come fare.

La pulizia dell’automobile può essere una vera noia, se non si vuole portarla a un autolavaggio o farla lavare professionalmente. Bisogna mettersi di impegno con spugne e strofinacci vari a sfregare via sporco e macchie, usando prodotti specifici per l’auto che spesso sono anche molto costosi. Con un po’ di attenzione, tuttavia, si possono evitare spese inutili e usare prodotti alternativi, anche naturali e perfino per l’automobile.

Per pulire in modo efficace la vostra auto, dunque, non avete bisogno di detergenti, cere e lucidanti professionali che sono molto cari. Bastano pochi prodotti che avete già in casa, naturali o no, e che non vi costano nulla. Dovete soltanto seguire i consigli di esperti di pulizie, che spesso sanno tirare fuori idee assolutamente geniali.

Di seguito, vi spieghiamo come pulire lo specchietto retrovisore dell’auto con una semplice patata. Ebbene sì, vi basta una patata per pulire lo specchietto. Ecco come fare e tutto quello che bisogna sapere.

Per pulire lo specchietto dell’auto basta una patata

Tra piogge, polvere, inquinamento e sporco vario, l’automobile richiede una costante pulizia, per mantenerla non solo splendente ma anche in buone condizioni e soprattutto sicura. Sporco e macchie che restano a lungo sulla carrozzeria possono danneggiarla, mentre lasciare vetri e specchietti appannati e sporchi può causare un serio problema di visibilità e compromettere a sicurezza alla guida. In autunno e inverno, in particolare, quando pioggia, neve e condensa sporcano, coprono e appannano spesso vetri e specchi, è importante tenerli ben puliti. L’acqua soltanto non è sufficiente.

Si possono utilizzare i normali detergenti che si hanno in casa, per i vetri in genere ma anche per i piatti. Non solo, c’è un altro sistema molto utile e originale per pulire gli specchietti retrovisori esterni all’auto. Questi specchietti, infatti, si sporcano con grande frequenza, tra polvere, insetti e soprattutto pioggia, Sullo specchio rimangono le macchie delle goccioline d’acqua che possono ridurre in modo consistente la visibilità.

Oltre a usare detergenti vari, il trucco geniale per pulire a fondo lo specchietto retrovisore prevede l’uso di una patata. Non dovete fare altro che prendere una patata tagliata a metà e sfregate la parte tagliata, e senza buccia, sullo specchietto sporco. Passatela bene su tutto lo specchietto, in modo da rimuovere lo sporco, poi sciacquate con acqua abbondante e infine asciugate bene lo specchietto con un panno asciutto e pulito, preferibilmente in microfibra.