Non solo dinosauri: ecco quali sono stati i 10 animali giganti esistiti in passato

Quando l’uomo non era ancora al centro del pianeta Terra. Non solo dinosauri: i 10 animali giganti che sono esistiti e hanno dominato passato.

Hanno sempre affascinato: per la loro mastodontica grandezza espressione di un passato identificabile nel Triassico superiore, animali dominanti e spietati durante l’Era mesozoica, all’improvviso estinti. La storia del cinema è piena di film sui dinosauri. Ancora oggi oggetto di studio tra i grandi, un giocattolo amatissimo tra i bimbi.

Ma i dinosauri non sono stai l’unica specie di animali giganti esistiti in passato. Nel nostro pianeta tante le specie, tra i mari e la terra ferma, che hanno caratterizzato intere ere geologiche con peculiarità più uniche che rare. Un esempio? Il Megalodonte.

Un grande squalo preistorico, giganti predatori del mare che potevano raggiungere anche i venti metri di lunghezza, a confronto lo squalo balena, il più grande pesce esistente, era in insetto. Già, nell’era preistorica anche un insetto era un gigante, come la Meganeura, il cui nome dice tutto: una mega libellule, con una apertura alare di circa 65 centimetri, dominava il mondo aereo circa 300 milioni di anni fa.

Animali giganti come dinosauri: dalla balena-aragosta all’Uccello del Terrore

Tornando al mare, si scopre, grazie all’interessantissimo report-docu della BBC, che tra i “dinosauri sott’acqua” c’era il Aegirocassis benmoulae, un incrocio tra una balena e un’aragosta che filtrava le acque oceaniche in cerca di plancton all’incirca 480 milioni di anni fa, raggiungeva i due metri di lunghezza. Poco più piccole dello Jaekelopterus rhenaniae, un mega scorpione di mare di due metri e mezzo con chela da quasi mezzo metro.

Sulla terra ferma, invece l’Arthropleura, un preistorico millepiedi incuteva paura soltanto a vederlo, circa 340-280: solo il corpo era lungo 90 centimetri, sfiorava i tre metri e il suo corpo era formato da una trentina di parti segmentate protette da piastre laterali. Il Megatherium somigliava a un dinosauro per mastodontica misura, in realtà era un bradipo gigante poco più piccolo di un mammut lanoso.

Non solo dinosauri: nel 1997 sulle rive del Nilo sono stati ritrovati i resti della mascella di un coccodrillo preistorico, capace di raggiungere i dodici metri di lunghezza e le 8 tonnellate di peso. Come non menzionare la salamandra gigante spazzata via da una estinzione di massa avvenuta circa duecento milioni di anni fa. O l’uccello del Terrore sudamericano capace di divorare in un amen animale della taglia di un cane. Per non parlare di serpenti due volte più dei più lunghi di quelli attuali dal peso che superava la tonnellata. La mastodontica grandezza ha un fascino tutto suo.