Non solo Millenials e Boomer, le generazioni sono 7: quali sono e come si chiamano

Siamo abituati a parlare di Boomer e Millenials ma le generazioni sono ben 7. Vediamo quali sono e che caratteristiche hanno.

Attualmente esistono ben 7 generazioni che si distinguono non solo per età anagrafica ma anche per idee, gusti e modo di vivere. Scopriamole tutte in questo articolo.

Ciò che differenza un adolescente dai suoi genitori o dai suoi nonni, non è solo l’età anagrafica e il modo di vestire. Essere nato in un un’epoca diversa significa crescere e vivere in un contesto socioculturale completamente differente. Questo porta a sviluppare idee e comportamenti differenti. Da qui le diversità tra una generazione e l’altra.

Quando parliamo di generazioni, solitamente ci limitiamo ai boomer, i millennials e la generazione Z. Eppure dal 1900 ad oggi le generazioni sono state ben 7 e ognuna di queste 7 ha caratteristiche specifiche legate a ciò che ha vissuto. Naturalmente poi sussistono importanti differenze individuali ma, in linea di massima, è possibile dividere la popolazione in 7 generazioni.

Generazioni: quali sono e che caratteristiche hanno

Gli ultimi due secoli sono stati attraversati da 7 generazioni che hanno vissuto fenomeni storici e sociali completamente diversi l’una dall’altra. Questo ha fatto sì che ogni generazione sviluppasse caratteristiche e modi di pensare diversi. Scopriamo quali sono le 7 generazioni e che caratteristiche ha ciascuna di esse.

Greatest generation

Questa è la generazione delle persone nate tra il 1900 e il 1927. Le persone nate in questi anni hanno vissuto la grande guerra, la povertà. Questo ha fatto sì che sviluppassero un forte senso del dovere.

Generazione silenziosa

Appartengono alla generazione silenziosa le persone nate tra il 1928 e il 1945. Si tratta di soggetti che hanno vissuto la seconda guerra mondiale e che, in silenzio e a testa bassa, hanno lavorato duro per ricostruire l’Italia. Uomini e donne con un forte senso morale e un forte senso della comunità.

Boomer

I boomer sono i soggetti nati tra il 1946 e il 1964, nel periodo del boom economico a seguito della rivoluzione industriale. È le generazione dei contestatori e delle grandi ideologie.

Generazione X

I soggetti nati tra il 1965 e il 1980 fanno parte della generazione X. Persone nate in un periodo storico complicato e che insieme al benessere hanno conosciuto anche il terrorismo. In questi anni ha avuto inizio una presa di coscienza ambientalista.

Millenials

I millenials sono le persone nate tra il 1981 e il 1995. Sono soggetti che hanno vissuto il passaggio dalla penna al computer, dai cellulari agli smartphone. Sono stati adolescenti prima dell’avvento dei social. I millenials sono una generazione complessa caratterizzata da un grande individualismo ma anche da un forte senso dell’amicizia e del gruppo.

Generazione Z

Subito dopo i millenials arriva la generazione Z, i ragazzi e le ragazze nate tra il 1996 e il 2012. Loro sono i “digitali puri”, quelli per cui è impensabile vivere senza smartphone e senza i social. Sono una generazione caratterizzata da una certa apertura mentale ma anche da un forte individualismo.

Generazione Alfa

Dalla Zeta si torna alla Alfa, la prima lettera dell’alfabeto greco. La generazione Alfa, infatti, è vista come un nuovo inizio verso un futuro che sarà completamente diverso sotto tutti i punti di vista. Appartengono alla generazione Alfa i bambini nati dal 2012 in poi. Sono ancora troppo piccoli per aver sviluppato caratteristiche già precise e definite.