Non solo Tinder: se hai voglia di trovare un appuntamento online puoi provare una di queste app alternative

Stai cercando di conoscere qualcuno online ma Tinder non fa proprio al caso tuo? Ecco alcune alternative tra cui potrei scegliere.

Visto il grande sviluppo della tecnologia può essere un’ottima idea sfruttarla per poter conoscere persone che abbiano gli stessi interessi e con cui magari poter avere anche un appuntamento.

Esistono infatti diverse applicazioni di messaggistica che permettono di poter creare un proprio profilo con tutti gli interessi personali che si hanno e di poter conoscere delle persone che ne abbiano il più possibile in comune. Tinder è l’applicazione più conosciuta per fare degli incontri online, ma non tutte le persone si trovano bene a utilizzarla e per questa ragione si possono cercare delle alternative a cui potersi affidare e che stiano altrettanto valide.

Ecco 3 app per degli appuntamenti online

In genere le app di incontri online funzionano bene o male allo stesso modo: infatti bisogna creare il proprio profilo, inserendo i propri dati personali e una fotografia, per poter iniziare a cercare i giusti match, ossia persone con cui si potrebbe iniziare un dialogo. In genere queste app sono gratuite, ma per poter accedere a più funzionalità o poter vedere più profili bisogna pagare una certa cifra. Lo scopo quindi è quello di fare incontrare persone con gusti personali simili e che potrebbero poi decidere di vedersi anche nella vita reale per approfondire la conoscenza.

Tre alternative molto valide a Tinder sono le seguenti:

• Zoosko: quest’app vanta più di 40 milioni di utenti registrati ed è disponibile sia per Android che per iOS. Si tratta di un’applicazione gratuita,con delle funzionalità extra a cui si può accedere pagando 19,98 $ al mese. La particolarità di questa applicazione è il fatto che si possano fare dei regali virtuali con denaro reale

• Elite Singles: questa applicazione è utilizzata maggiormente dalle persone che cercano una relazione seria e può vantare di un alto tasso di successo. È utilizzata leggermente da più utenti donne rispetto a uomini e il prezzo mensile è di 16,95 $

• Silver Singles: questa applicazione invece è perfetta per tutte le persone più adulte o anziane che siano in cerca di appuntamenti online e ha un prezzo di 24,95 $ al mese. Per poter trovare i giusti match bisognerà eseguire prima un lungo test in cui andranno inserite tutte le proprie preferenze personali e un altro vantaggio è che è presente un team di assistenza clienti sempre disponibile per ogni evenienza