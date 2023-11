Nostalgia Kodak: la nuova macchinetta a stampa immediata è una vera chicca per appassionati

Nostalgia della pellicola e delle foto analogiche? Con questa macchinetta potrai rivivere le stesse emozioni. Ecco come funziona.

Con l’avvento del digitale, la magia della foto analogica è un lontano ricordo da raccontare ai più giovani. Pellicole, tempi di esposizione e altri frammenti romantici di storia della fotografia che oggi hanno lasciato spazio alla velocità degli smartphone e alla condivisione istantanea sui social media. I più nostalgici, però, amano ricreare l’emozione di una fotografia su pellicola e il mercato di oggi pensa anche a loro.

La Eastman Kodak Company, nota più semplicemente con il nome Kodak, l’azienda statunitense specializzata nella produzione di pellicole cinematografiche e fotografiche, propone una macchinetta per la stampa istantanea delle fotografie. La stampante portatile Kodak Mini 2 si collega al tuo smartphone tramite tecnologia Bluetooth e ti permette di stampare le tue foto ovunque tu sia. È un ottimo dispositivo da portare in vacanza per stampare subito i tuoi ricordi più belli.

La Kodak Mini 2 racchiude grandi caratteristiche e prestazioni premium in un design piccolo e tascabile. Il device è compatibile con i sistemi operativi Android e iOS e il collegamento è completamente wireless. L’unico cavo necessario per questo dispositivo è quello di ricarica. Gli utenti gestiscono la mini stampante dallo smartphone con l’applicazione Kodak e possono aggiungere filtri, modelli di schede, stampa di foto d’identità, ritagli particolari e altro ancora alle loro foto.

Grandi prestazioni ad un prezzo conveniente

La stampante fotografica istantanea Kodak Mini 2 produce immagini di piccole dimensioni con un’eccellente qualità e un’ampia gamma di colori. Kodak promette stampe fotografiche resistenti all’acqua e alle impronte digitali, con uno strato protettivo extra per preservare la qualità dell’immagine e l’integrità del colore nel tempo. Le fotografie vengono stampate in meno di 1 minuto e sono subito pronte per essere incorniciate o regalate ai tuoi amici.

La stampante tende a spegnersi entro un paio di minuti di inattività. Se ciò accade, dovrai uscire dall’applicazione, riconnetterti al Bluetooth e riavviare di nuovo i processi di selezione e modifica della tua foto. Kodak Mini 2 è disponibile online (anche su Amazon) e nei negozi specializzati ad meno di 100 euro.

È un bellissimo regalo di Natale per gli appassionati di fotografia e per chi ama stampare i propri ricordi. La stampante fotografica è estremamente compatta e può essere portata anche in tasca. È una buona alternativa a chi conosce e ha utilizzato una macchinetta Polaroid e vuole sperimentare una qualità di stampa maggiore, continuando a fotografare con il proprio smartphone.