Numeri fortunati, ecco cosa dicono le stelle: i consigli vincenti

Credenza popolare o meno, le stelle indicano quelli che sono i numeri fortunati. Crederci o meno può essere un dettaglio

Credere o meno alle stelle, all’oroscopo e a tutto quello che ne consegue. Questo è di certo un quesito al quale tutto o quasi provano a dare risposta. La verità è che nella maggior parte dei casi intorno allo stesso fenomeno c’è soltanto grande curiosità. La voglia di speranza in qualche modo, credere che in un modo o nell’altro le cose possano davvero cambiare in positivo. Amore, lavoro, soldi, salute, queste le tematiche che maggiormente riguardano proprio l’oroscopo.

Altro elemento più che mai rilevante, tra quelli che maggiormente ricorrono nelle tematiche riguardanti l’oroscopo è sicuramente quello che riguarda la fortuna. La possibilità di sentirsi in qualche modo con gli astri dalla propria parte. Non è un caso, infatti, che proprio dalle stelle arrivino precise indicazioni su quelli che possono essere ritenuti numeri letteralmente fortunati, per una serie di specifici motivi. Numeri, che, chiaramente, chi gioca al Lotto o magari al Superenalotto, tende a utilizzare più e più volte, magari, trovando anche la tanto agognata vincita.

Numeri fortunati, ecco cosa dicono le stelle: tutte le indicazioni per tentare di arrivare alla vincita e non solo

Un numero fortunato può rappresentare tante immagini, avere dietro di se numerose modalità di lettura. Un numero per l’appunto ideale, da custodire, da utilizzare in qualche modo per specifiche scelte, immaginando di avere la fortuna dalla propria oppure magari da scegliere per provare e imbeccare la vincita della vita. Le opportunità i questo specifico senso sono davvero numerose. I numeri fortunati almeno stando alle indicazioni astrali più diffuse.

Uno di questi è indubbiamente lo 0, perché simbolicamente è un cerchio senza fine. C’è poi il numero 8 considerato simbolicamente infinito perché di fatto “percorrendolo” non si arriva mai a una fine, come per lo zero. Il numero 3 è invece quello maggiormente apprezzato dagli astrologi per la sua rappresentazione di equilibrio, armonia, completezza. Il numero 33, altrettanto fortunato, simbolo di abbondanza e buona sorte.

Molta attenzione anche per il numero 5 che simbolicamente rappresenta la libertà. Il numero 6 è invece associato a Venere, pianeta dell’amore, della bellezza e abbondanza. Il 10 è invece associato alla decima casa, che riguarda la carriera, il successo e la buona reputazione. Nessuna di certezza di fortuna, alla fine è questa la verità, ma in ogni caso spunti per quel che riguarda la ricerca di un propria strada, un proprio equilibrio, specifiche scelte.