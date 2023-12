Nutella Mania: ecco il prodotto che sta facendo impazzire tutti | Prima potevi solo mangiarla

Il prodotto Nutella che manda la gente fuori di testa, un’idea fantastica anche in vista del Natale. Prima era solo commestibile.

La Ferrero è l’azienda produttrice della famosissima Nutella, i barattoli di cioccolato e nocciole che hanno fatto impazzire tutti i bambini e i ragazzi sin dal primo giorno del suo lancio. All’albore della sua nascita, 1946, la Nutella ancora non aveva questo nome, ma si chiamava Giandujot, ed era un panetto di cioccolato da spalmare.

Cinque anni dopo, nel 1964, quando già la crema era incredibilmente popolare, viene inserita in un vasetto e nasce la Nutella. Nel giro di pochi anni raggiunge poi tutti i paesi del mondo diventando e restando al primo posto tra le creme preferite da spalmare. Dal 5 febbraio 2007 si festeggia poi il “World Nutella Day.”

La novità dei barattoli della Nutella di Ferrero

Il 31 maggio 2017 la Ferrero apre il primo ristorante a nome “Nutella Cafe” a Chicago, fornendo ai suoi clienti un’esperienza unica e un menù fantastico. Due anni dopo vengono lanciati i Nutella Biscuits, biscotti ripieni di Nutella e circondati da due cialde di biscotto che spopolano. Vengono messi sul mercato durante il Covid-19 e in quel periodo sono introvabili.

Una tra le novità più significative e importanti per Nutella, arriva nel 2021, quando il 5 febbraio il Ministero dell’Economia e delle Finanze introduce una moneta d’argento, dedicata proprio alla storica crema al cioccolato e nocciole con un valore di 5 euro. La Nutella è oggi simbolo di felicità, famiglia e di casa per gran parte di noi Italiani ma anche per le famiglie del resto del mondo. Esistono varie imprese che hanno provato a replicare un prodotto simile, ma senza mai riuscire a raggiungere il successo di Ferrero. Durante Natale non può assolutamente mancare almeno un barattolo di Nutella sulla tavola, da poter spalmare sul pandoro o sul panettone, tradizione di molti giovani italiani.

Un prodotto che sta avendo molto successo nell’ultimo periodo è il vasetto da 950g di Nutella personalizzabile. Dunque, al posto della solita scritta, sopra alla nota immagine del coltello che spalma sul pane la nota crema, possiamo scegliere di inserire il nostro nome o il nome di chi vogliamo. É sicuramente un’ottima idea per un regalo di Natale e venendo a costare solo 25 euro, non richiede neanche una spesa importante. Con quest’oggetto potrai quindi cambiare l’etichetta del tuo barattolo rendendolo veramente ‘tuo’.

Acquista ora il barattolo da 950g personalizzabile di Nutella