Ottieni libri in prestito stando comodamente a casa: la biblioteca online che devi conoscere

Se amate la biblioteca ma per voi è scomodo recarvici di persona, ecco un servizio online davvero meraviglioso: scoprite subito come si chiama.

Leggere è una delle passioni più diffuse al mondo. Nonostante oggi la tecnologia offra hobby ben più futuristici, che permettono di viaggiare con la mente e con il corpo in altri mondi attraverso dei visori 3D, niente potrà mai restituire ciò che dà un libro. Non tutti, però, possono permettersi di acquistarne di sempre nuovi o di andare in biblioteca ogni mese: ecco quindi un servizio davvero utile.

Chi per questioni di orari di lavoro, chi per età e chi per motivi di salute, sono molte le persone che, pur volendo andare tutte le settimane in biblioteca per poter scegliere libri sempre nuovi da divorare, in realtà non riescono mai a farlo. Per tutte loro, però, è finalmente disponibile online un servizio che asseconderà la loro sete di lettura: ecco di quale si tratta e come va usato.

Open Library, la biblioteca online: una comodità senza limiti

Se hai mai sognato di poter visionare tutti i libri della biblioteca direttamente da casa tua, senza doverti recare sul posto, e magari anche poterli prendere in prestito e poi restituire sempre dalla comodità del divano, forse Open Library fa proprio al caso tuo. Si tratta di una vera e propria biblioteca online dove è possibile sia scorrere le pagine dei libri più richiesti o più letti e anche effettuare ricerche specifiche, per andare a trovare quel volume che si vuole leggere da così tanto tempo.

Per usufruirne basta registrarsi gratuitamente, trovare un libro che fa al caso proprio e quindi leggerlo: si può prenderlo in prestito nella sua versione e-book o, se vi è la necessità, si può anche prendere in prestito la versione ad audiolibro, disponibile per molti volumi. Per leggere questi libri presi in prestito online si può usare il proprio e-reader, poiché i file vengono caricati in formato PDF o ePub.

Si possono prendere in prestito al massimo dieci libri contemporaneamente e si ha un limite di tempo massimo di 14 giorni, per leggerlo, tempo al termine del quale il file verrà rimosso. Insomma, la comodità è palpabile: prova subito questo straordinario servizio e ritrova il piacere della lettura!