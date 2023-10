Paghi ancora il pacchetto Windows? Esiste un modo facilissimo, e legale, per averlo gratis: scopri subito come

Lo sai che su Windows puoi scaricare i programmi base come Word ed Excel in maniera totalmente gratuita?

Altro che programmi pirata che possono rovinare il tuo pc. In pochi lo sanno ma puoi scaricare il pacchetto Windows Office gratuitamente e legalmente. Ecco passo dopo passo come scaricare il pacchetto Office 365, se la tua licenza è scaduta.

Chi non ha visto scadutere il pacchetto di licenza Office 365? Molti utenti per continuare senza pacchetto ricorrono all’opzione “pirata” perché è molto più economica e duratura, ma sicuramente non è la cosa giusta da fare, perché oltre a violando il diritto d’autore dei produttori, esponiamo anche il nostro computer all’ingresso di virus e attacchi informatici.

Per fortuna esiste un modo semplice che permette di avere i programmi di base Windows gratuiti.

Programmi Windows: come scaricarli gratuitamente e senza infrangere le leggi

In questo articolo ti mostreremo quindi i passaggi da seguire per poter utilizzare questo servizio gratuitamente senza commettere atti illeciti.

Con la combinazione “control + shift + Windows+ Alt” vi apparirà una finestra. Questa finestra contiene i tre programmi principali di Office gratuiti, che possono essere scaricati comodamente. Ci sono 5 GB di spazio ed attivazione gratuito sul cloud.

Questa appena descritta è la soluzione ideale per chi deve semplicemente editare o creare dei piccoli testi molto semplici. Perché non sfruttare quest’opportunità? In questo modo potrai avere il pacchetto Office base a disposizione senza infrangere la legge o mettere a rischio il tuo PC/tablet.

Alternativa per avere il pacchetto Office gratuito (legalmente)

Hai anche un’altra opzione, il metodo online, per utilizzare il pacchetto Microsoft online gratis. Occorre seguire questi passaggi piuttosto semplici: