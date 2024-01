Passaporto, come richiederlo: attraverso questa nuova procedura sarà semplicissimo

Da oggi c’è una nuova procedura per poter ottenere il passaporto. Seguite la guida completa, richiederlo sarà semplicissimo.

Negli ultimi anni, ci sono state tantissime polemiche in merito alla richiesta del passaporto in Italia. Con tempi sempre più lunghi e che alle volte richiedono anche mesi e mesi di attesa solo per poter ottenere l’appuntamento in Questura e poter procedere con la richiesta. A cui seguono altre settimane per l’approvazione e la spedizione presso il proprio Comune di residenza.

Presto però le cose potrebbero cambiare. Stando a quanto emerso, infatti, sta venendo messa al vaglio una nuova modalità per poter procedere con l’ottenimento del documento molto più veloce e alla portata di tutti. Così che sarà finalmente possibile avere tra le mani il passaporto e si potrà viaggiare anche al di fuori dei confini europei senza nessun problema. Ecco tutto quello che dovete sapere: richiederlo sarà semplicissimo.

La nuova procedura per il passaporto: ecco come richiederlo

Grazie al nuovo progetto Polis, richiedere il passaporto e ottenerlo in tempi brevi non sarà più un’utopia. Una possibilità in più che è stata data e che permetterà a più persone di avere tra le mani il documento utile per poter viaggiare anche al di fuori dei confini europei senza più limitazioni. Al momento però, questa possibilità è riservata solo ai residenti di comuni con meno di 15.000 abitanti.

Nata ufficialmente nel 2021, questa iniziativa permette di richiedere il passaporto direttamente alle Poste. Così da trasformare i vari uffici postali situati in Italia in veri e propri centri multiservizi. Per una transizione digitale del Paese più efficiente e per evitare la desertificazione dei comuni più piccoli. Come si può leggere dalle pagine che spiegato in dettaglio il progetto, l’idea è di creare gli “Spazi per l’Italia”, che consistono in 250 luoghi di coworking interconnessi.

A partire dallo scorso dicembre, si ha quindi questa possibilità in più per ottenere il documento. Basta avere un modulo di domanda compilato, una foto formato tessera e i documenti di identità validi. Alcuni uffici postali richiedono la prenotazione di un appuntamento, mentre per altri basta recarsi alle Poste e rivolgersi ad uno sportello.

Ottenuta la verifica e l’accettazione, sarà necessario attendere il rilascio del documento. Con i tempi di attesa che variano in base al numero di richieste, ma che dovrebbe comunque essere molto più veloce rispetto alle estenuanti tempistiche a cui siamo stati abituati in questi anni.