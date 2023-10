Pc, browser ed “estensioni”: ma di cosa si tratta nello specifico e a cosa servono? Perché è importante comprenderlo

Le estensioni sono uno strumento potentissimo per migliorare la nostra esperienza sui browser di Internet, ma cosa sono e come funzionano?

Chi utilizza internet tutti i giorni, da pc o da smartphone, finisce per individuare un browser preferito, cioè il software di esplorazione della rete che risponde meglio e in maniera più efficiente alle sue necessità. Naturalmente l’internet browser più famoso e più utilizzato del mondo è Google Chrome, ma sono piuttosto diffusi anche browser “minori”, primo tra tutti Edge, sviluppato da Microsoft e Linux, browser preferito dagli utenti più esperti.

A prescindere dal browser che si sceglie di utilizzare, il programma avrà un certo numero di funzioni di base che, in generale, dovrebbero assicurare all’utente una buona esperienza di navigazione e di accesso alle informazioni contenute nel web.

Ovviamente però ogni utente è diverso dagli altri e ha necessità e preferenze personali. Proprio sulla base di esse si potrebbe voler aggiungere alcune funzionalità specifiche al proprio browser, come per esempio la possibilità di alzare e abbassare indipendentemente il volume audio di ogni singola scheda.

Per far questo, e ovviamente molto altro, è necessario scaricare un’estensione.

Cosa sono le estensioni e dove si trovano quelle sicure?

Le estensioni per browser sono essenzialmente di due tipi: alcune aggiungono ulteriori funzioni alle funzioni di base del browser. Altre ancora sono in grado di integrare funzioni già esistenti su determinati siti all’interno del browser.

Se l’estensione che permette di gestire indipendentemente il volume di ogni scheda appartiene al primo tipo di estensione, l’estensione ufficiale del social Pinterest appartiene al secondo. Questa estensione permette d aggiungere immagini alle proprie bacheche Pinterest senza la necessità di aprire il social per farlo. In pratica rende accessibile una delle funzioni di Pinterest direttamente dal browser, attuando una perfetta integrazione tra il browser e il social.

Naturalmente è fondamentale scaricare solo e soltanto estensioni garantite e verificate. Il pericolo maggiore, infatti, è che tramite il download di un’estensione che sembra sicura, entri nel nostro dispositivo un software malevolo, in grado cioè di rubare, memorizzare e utilizzare i nostri dati personali relativi per esempio alla nostra identità, ai nostri conti bancari e così via.

Le estensioni sicure possono essere scaricate da Chrome Web Store (lo store ufficiali per le estensioni di Google Chrome), dal Microsoft Store (per estensioni destinate a Microsoft Edge, che però può essere integrato con alcune estensioni scaricabili dal Chrome Store) e infine dal Mac App Store (per quanto riguarda le estensioni per tutti i dispositivi Apple).