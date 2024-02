Perché gli uomini passano più tempo nel bagno delle donne? C’è una spiegazione scientifica

Il dilemma sul motivo per cui gli uomini passano più tempo in bagno delle donne è stato risolto. Lo dice la scienza.

Il tema può essere imbarazzante e nessuno credeva di poter aver bisogno di un tipo d’informazione del genere, ma ci sono diversi spunti molto interessanti su cui possiamo focalizzare la nostra attenzione. Intanto, è innegabile dire che gli uomini passano molto più tempo delle donne in bagno, tolto trucco e parrucco, come lo è anche comprendere se la donna con cui si condivide casa vada di corpo o meno durante l’arco della giornata.

A intervenire sull’argomento è stato il gastroenterologo e direttore al Massachusetts General Hospital del laboratorio di motilità gastrointestinale Kyle Staller. “Gli uomini hanno meno possibilità di avere problemi di tipo intestinale, come la stitichezza”- (greenme.it), ha affermato l’esperto. Ma questo è solo uno dei tantissimi motivi per cui le donne non si soffermano a lungo all’interno del bagno.

Per lo meno, lo fanno, ma magari mascherando in ogni modo possibile l’atto di evacuazione, nella massima segretezza. Infatti, per le donne non è assolutamente facile parlare della questione, né tanto meno mostrare a terzi il fatto che abbiano compiuto tale atto. Questo deriva dallo stigma sociale per cui sembrerebbe più accettabile che un uomo possa avere dei movimenti intestinali, mentre per la donna non lo sarebbe o, più precisamente, così si pensa in maniera generalizzata. Attenzione, però, perché non è finita qua.

Gli uomini passano più tempo in bagno con lo smartphone

Secondo quanto riportato da una ricerca effettuata nel 2017 dall’Università di Oxford (Regno Unito) e quella di Canberra (Australia), gli uomini sono soliti scorrere i contenuti sugli smartphone in maniera più assidua di quanto non facciano le donne. In passato, invece, erano soliti leggere il giornale mentre si trovavano seduti sulla tazza e ciò deriva anche dal fatto che per loro stare in bagno è come un modo per rilassarsi, lontani dagli impegni quotidiani.

La psicologa gastrointestinale Madison Simons della Cleveland Clinic (Usa), afferma anche che gli uomini potrebbero trascorrere maggiormente tempo in bagno perché in fase di digestione si rilassano e preferiscono rimanere più tempo possibile in quello stato di rilassamento.

Unendo i vari punti cruciali di queste ricerche, si può ben comprendere quanto sia il fisico a determinare questa situazione di disparità temporale fra uomo e donna in bagno. Nondimeno, però, anche alcuni aspetti sociali giocano la loro parte, in cui influiscono le varie problematiche di fluttuazione ormonale che le donne sono portate ad affrontare nell’arco della loro vita, come le mestruazioni o le gravidanze.