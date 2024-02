Perché le sigarette elettroniche “puzzano” di… feci? C’è un motivo particolare

Vi siete resi conto che le sigarette elettroniche puzzano…di peto? Ebbene sembra che ci sia una spiegazione chimica per questo fenomeno.

Quando si va in giro capita di avvertire odori non proprio entusiasmanti, specie quando si passa per zone come i mercati, dove spesso rimangono residui di cibo marcio, o le pescherie. Può capitare alle volte che quando si è in un gruppo di amici o si è in un locale pubblico, si avverta un olezzo simile a quello dei peti e si arricci il naso per il disgusto.

Ultimamente questa sensazione si avverte più spesso e non è perché la gente dopo la pandemia ha perso i freni inibitori ed ha deciso di sbattersene del giudizio sociale, la causa di questo odore acre, molto simile ai gas che fuoriescono dallo stomaco sono le sigarette elettroniche, per la precisione quelle che tostano il tabacco.

Vi siete mai chiesti per quale ragione queste sigarette facciano questa puzza? La tostatura del tabacco ha un odore intenso, certo, ma diverso da quello che fanno questi dispositivi dopo un periodo di utilizzo intenso. Appare chiaro dunque che il problema non riguardi il tabacco, o comunque non direttamente.

Il motivo per cui le sigarette elettroniche sembra che facciano le puzzette

Perché dunque tra tutti i cattivi odori possibili, le sigarette elettroniche odorano di flatulenza? Il motivo di questo odore particolarmente sgradevole potrebbe essere la formazione di un gas particolare, comunemente conosciuto come scatolo. Lo scatolo è un gas naturale che produce anche il nostro corpo, che ha un odore particolarmente sgradevole e che è presente anche nei nostri peti.

Durante il processo di digestione, i batteri presenti nello stomaco trasformano le sostanze ingerite e quando tra queste sono presenti anche le proteine di triptofano il processo digestivo porta alla formazione del gas scatolo, uno dei principali colpevoli dell’odore sgradevole delle nostre emissioni di gas.

Ma per quale ragione le sigarette elettroniche dovrebbero creare lo scatolo? Bisogna considerare che la sigaretta viene a contatto con i nostri batteri, quando fumiamo, quando la tocchiamo e quando soffiamo dentro (magari per rimuovere il tabacco rimasto all’interno). Questi batteri agiscono sui residui di tabacco che lasciano le sigarette e quando aspiriamo, liberiamo lo scatolo formato dall’azione dei batteri sui residui di tabacco.

L’unico modo dunque per evitare che le sigarette puzzino è pulirle con regolarità rimuovendo ogni residuo di tabacco prima che i batteri possano generare lo scatolo.