Perdi sempre il telecomando in giro per casa? La funzione del telefono che risolve subito il problema

Uno degli oggetti che sembrano sparire più facilmente in ambiente domestico è il telecomando della televisione. Su alcuni telefoni c’è però una comoda funzione da attivare per ritrovarlo

La tecnologia che migliora e ci rende più facile la vita continua a quanto pare a non trovare una soluzione a un problema al limite del paranormale: dove vanno a nascondersi i telecomandi delle televisioni che immancabilmente spariscono dentro casa?

Alcuni costruiscono piccole colonie sotto i cuscini del divano mentre altri diventano oggetti di culto per i conigli di polvere in qualche anfratto mentre i proprietari continuano a cercarli come se fossero l’idolo d’oro di Indiana Jones.

Ed è per questo che, per esempio, se possiedi un decoder Sky c’è sul frontale un tasto da premere e che aiuta a rintracciare il telecomando che inizia ad emettere un bip. Ma ci sono altre TV e altri telecomandi che hanno invece adottato un sistema leggermente diverso per impedirti di perdere questo accessorio.

Come ritrovare il telecomando, se possiedi un iPhone il gioco è facile

Non si tratta di scaricare nessuna app particolare. Perché se possiedi un iPhone e hai deciso di avere in casa una Apple TV tutto quello che devi fare per ritrovare il telecomando Siri è chiedere al tuo smartphone della Mela di funzionare come il bastoncino di un rabdomante o di giocare con te a fuoco fuochino.

Perché in caso tu abbia creato il tuo ambiente Apple domestico, nel pannello di controllo generale dell’iPhone disponibile semplicemente scorrendo il dito dall’alto in basso puoi attivare dal Centro di Controllo la funzione trova telecomando. Sullo schermo apparirà una sorta di bussola e lo smartphone inizierà a vibrare e a suonare sempre più forte a mano a mano che ti avvicini al luogo in cui si è andato a nascondere questo oggetto del mistero.

Un altro modo che puoi sfruttare per non perdere mai più il telefono è quello di dotare proprio il telefono di una funzione che lo trasforma in un succedaneo del telecomando. Niente più batterie esaurite, tasti che si incastrano o oggetti che scompaiono.

E senza scaricare nulla puoi trasformare, sempre dal Centro di Controllo, proprio l’iPhone nel tuo telecomando. Trovi la funzione da aggiungere all’interno delle impostazioni. Se non è già presente nel menù troverai Apple TV Remote con il segno più accanto. La funzione di telecomando è utilizzabile sui modelli di smart TV compatibili con Air- Play e per poterlo avere a disposizione dovrai aggiungere la Apple TV tra gli oggetti smart all’interno della app denominata Casa.

Dovrai quindi identificarla e aggiungere la sua posizione all’interno di una stanza. Importante da ricordare che se hai spostato la TV da una casa ad un’altra o l’hai già aggiunta come oggetto smart in un’altra stanza dovrai procedere a eliminarla e reimpostarla da zero.