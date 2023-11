Personal car shopper: chi è e come si svolge il lavoro di una nuova figura professionale

Si è spesso alla ricerca di nuovi lavori e questa volta il settore ad offrire tale possibilità è quello automobilistico: ecco cosa fa un personal car shopper

Come in tantissimi sicuramente già sapranno, sono tante le persone in cerca di un lavoro e di recente le nuove figure lavorative sono davvero tante, tra queste vi è il personal car shopper, ma di cosa si occupa nello specifico? Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito all’argomento in questione.

Com’è noto, ormai le specializzazioni riguardanti il mondo del lavoro sono le più disparate e tra queste vi è anche quella del personal car shopper, ma di cosa si occupa di preciso tale figura? Tale figura risulta essere professionale e tra le competenze ha quella di conoscere in maniera approfondita il mercato delle automobili.

Tale conoscenza riguarda sia le norme che le tecnologie. Chiaramente, il ruolo del personal car shopper riguarda anche la conoscenza dei vari listini con il costo delle automobili che si trovano nelle svariate case automobilistiche. In più, risulta essere anche molto informato sui vari finanziamenti e tutto quello che riguarda sgravi fiscali, promozioni e molto altro. Insomma, questa nuova figura risulta essere una professione a trecentosessanta gradi.

Come si diventa personal car shopper? Ecco cosa c’è da sapere in merito alla nuova figura lavorativa

Esiste dunque una nuova figura lavorativa che potrebbe risultare essere interessate per svariate persone, si tratta del personal car shopper. La Confederazione AEPI vorrebbe far riconoscere al più presto questa figura lavorativa inserendo un vero e proprio percorso formativo per coloro che vorrebbero ricoprire tale ruolo.

Creare percorsi formativi è solo uno dei primi step da mettere in atto per far si che questa figura sia riconosciuta in futuro, inoltre bisognerebbe istituire un ordine. La Confederazione sopracitata ha anche lo scopo di fare la medesima cosa con altre figure professionali che, nel corso degli anni, si sono affacciate sul mercato e che in maniera molto veloce sono riuscite ad entrare nel mondo del lavoro.

Il presidente AEPI ha anche spiegato come il mondo delle automobili stia cambiando rapidamente per quanto riguarda i vari modelli da poter acquistare presenti sul mercato. Va da sé che tale peculiarità di questo settore potrebbe rappresentare una ghiotta occasione grazie alle svariate opportunità che si possono creare. Proprio per tale motivazione la Confederazione AEPI insieme all’Università telematica Iul ha deciso di creare un percorso formativo, alquanto complesso ma tale da formare nuove figure competenti nel settore.