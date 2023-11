Prenota gli hotel online senza maggiorazione del prezzo: ti basta usare questa app

Volete prenotare gli hotel online senza maggiorazione del prezzo? Allora scaricate subito quest’app, risparmierete tantissimi soldi.

Ora che le festività natalizie sono dietro l’angolo, per milioni di persone è arrivato il momento di prenotare una vacanza da trascorrere nel mese di dicembre. C’è chi preferisce andare in montagna, chi invece opterà per una città d’arte e acne chi vuole fuggire dal freddo e recarsi in una meta calda all’estero. Tutte scelte apprezzate e che hanno un elemento in comune: la scelta dell’alloggio.

Quando si tratta di prenotare un hotel, solitamente si utilizzano alcuni siti come Booking.com ed Expedia. Ossia portali che, una volta inserita la località e il periodo di pernottamento, offrono uno specchietto completo con le migliori proposte disponibili.

Ma come probabilmente già sapete, ci sono alcune maggiorazioni per il servizio offerto da questi portali. Volete risparmiare? Allora dovete scaricare subito quest’app, è gratuita e vi farà risparmiare decine di euro sul costo finale.

Prenotare hotel online senza maggiorazione: scaricate subito quest’app

Vi è mai capitato di trovare un hotel su Booking, recarvi poi sul sito ufficiale della struttura e trovare prezzi di molto più bassi rispetto a quelli proposti dal sito iniziale? Questo perché ci sono le cosiddette maggiorazioni, ossia costi di servizio che automaticamente andiamo a versare per poter godere della ricerca dei vari alberghi disponibili nelle zone e nei periodi scelti. Esiste però un trucco semplice e veloce per evitare questo “problema”, così da risparmiare tantissimi soldi.

Per prima cosa, aprite Google Chrome e cercate nella barra di ricerca Directo. Ora cliccate sul primo risultato disponibile e procedete con il download. Verrà così installata in qualche istante una comoda estensione gratuita del browser di Big G che vi tornerà utilissima per la ricerca del giusto hotel. Il suo funzionamento è molto semplice. Dovete per prima cosa aprire un portale come Booking o Expedia e poi inserire tutti i parametri di vostro interesse.

Dopo aver trovato una struttura che vi soddisfi per posizione, camera, vantaggi e prezzo, dovete cliccare sull’icona della D gialla che spunterà in basso a destra nell’anteprima delle foto dell’hotel stesso. Così facendo, verrete reindirizzati in automatico nella pagina di prenotazione della stanza direttamente sul sito ufficiale della struttura. E come detto, qui non ci saranno maggiorazioni e quindi potrete risparmiare tantissimi soldi. Un trucco veloce e che vi tornerà utile per prenotare le vacanze di Natale.