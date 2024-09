Presidenziali USA, nuovo colpo di scena da Elon Musk: ora cambia tutto

Un nuovo colpo di scena arriva da Elon Musk per quanto riguarda le presidenziali USA. Ora potrebbe cambiare tutto: ecco che cosa è successo.

L’attenzione mediatica mondiale è rivolta ormai da diversi giorni alle prossime elezioni americane che vedono fronteggiarsi l’ex presidente repubblicano Donald Trump e la vicepresidente uscente democratica Kamala Harris, la quale è subentrata a Joe Biden nel bel mezzo della campagna elettorale.

Tutti gli statunitensi saranno chiamati al voto il prossimo 5 novembre e la popolazione ha potuto seguire in televisione il primo e, probabilmente, unico dibattito tra i due candidati, dove Trump e Harris hanno giocato le proprie carte per cercare di convincere gli elettori. Il dibattito ha confermato una rimonta della vicepresidente che fino a qualche settimana fa era impensabile, eppure il lavoro dei democratici sta premiando la candidata che ormai ha raggiunto il suo rivale.

Ad esporsi di nuovo sulle presidenziali USA è stato Elon Musk, il milionario che poche settimana fa si era esposto per appoggiare la candidatura di Trump. Il patron di Tesla ha analizzato il confronto tv tra la dem e il tycoon e ha inaspettatamente fatto degli apprezzamenti su Harris, delle parole che potrebbero cambiare davvero tutto.

Presidenziali USA, Elon Musk parla del dibattito Trump-Harris

Elon Musk ha detto che secondo lui i conduttori del dibattito tra i due candidati presidenti non sono stati imparziali con Donald Trump, che lui sostiene, ma ha spiegato che “Kamala Harris ha superato le aspettative della maggior parte delle persone”, sottolineando quello che molti stanno pensando riguardo alla corsa alla Casa Bianca.

Nonostante abbia riconosciuto le capacità di Harris, Musk ha poi detto che secondo lui Trump farà un lavoro migliore come presidente, anche perché se Kamala era in grado di fare grandi cose le avrebbe già fatte durante il suo mandato come vicepresidente. Una tendenza che il patron di X spera che si inverta e auspica un cambiamento.

C’è da aggiungere che in caso di vittoria, Trump ha promessa a Musk che avrebbe avuto un ruolo di guida della commissione per la verifica dell’attività di governo. L’ex presidente USA ha così accettato la proposta del CEO di Tesla rivelando a tutti durante un evento all’Economic Club di New York che sarà proprio Musk a guidare la commissione che lui stesso vorrebbe creare.

Una task force che sarebbe quindi diretta da Elon Musk il quale non è un semplice sostenitore di Trump, ma anche una delle figure maggiormente coinvolte, visto che l’ex presidente americano gli ha promesso un ruolo da protagonista nel caso in cui dovesse essere eletto per un secondo mandato.