Proposta di matrimonio finita malissimo, il video fa il giro del web

Tutti gli innamorati vorrebbero che la loro proposta di matrimonio fosse indimenticabile, ma a volte lo è nel modo sbagliato!

È quanto accaduto a una coppia di giovani futuri sposi che, nonostante gli sforzi profusi soprattutto da lui, non ha vissuto esattamente il momento più romantico del mondo. Le cose sembravano andare a perfezione e sembrava che il futuro sposo, Kevin, avesse pensato proprio a tutto.

Se i social sono pieni di proposte di matrimonio super romantiche, una cosa è assolutamente certa: molto poche diventeranno più virali di questa!

Proposta di matrimonio (con imprevisto)

Aveva portato la fidanzata Alexia in un punto molto panoramico, davanti a bellissime montagne ricoperte d’erba, aveva preparato un calice di champagne per brindare e aveva sistemato il telefono perché fosse pronto a riprendere la scena. Dal momento che Kevin è un creator di contenuti video, Alexia deve aver pensato che il tutto fosse perfettamente normale ma, di certo, non si aspettava che Kevin avesse un anello in tasca.

Facendo in modo da far cadere il bicchiere di champagne dalla mano di Alexia, Kevin poggia un ginocchio a terra fingendo di raccoglierlo. Proprio in quell’istante – almeno nei suoi sogni – avrebbe infilato una mano in tasca ed estratto l’anello con cui le avrebbe chiesto di diventare sua moglie.

Fino a un certo punto le cose sono andate esattamente come pianificato: Alexia guarda il panorama, riceve il suo bicchiere e Kevin lo fa cadere. Lei si china per raccoglierlo e, quando si rialza Kevin riesce a mettersi in ginocchio. Nel momento in cui il ragazzo sta tirando fuori l’anello per mostrarglielo, però, una capra fa irruzione nella scena.

Attratta dal telefono – probabilmente sistemato su un treppiedi a poca altezza da terra – la capra decide di osservarlo molto da vicino e, probabilmente, di mangiarlo. Mentre Kevin e Alexia si trovano occhi negli occhi, e lei sta pronunciando il suo “Sì”, Kevin si rende conto di quello che sta succedendo.

Nel frattempo il telefono si rovescia e finisce per inquadrare il cielo, poi si vede Kevin che lascia Alexia da sola si precipita a salvare il salvabile. La didascalia del video, che è stato pubblicato integralmente su Instagram ed è diventato virale, descrive benissimo quello che i due futuri sposi hanno provato: “Questa di certo la ricorderò per sempre!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kevin Solleroz (@kevinsolleroz)

La foto successiva è ancora più bella: Alexia – felicissima – mostra l’anello, ma in primo piano c’è la protagonista assoluta della storia: la capretta!