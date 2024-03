Proteine economiche per aumentare la massa muscolare: più muscoli senza sgonfiare il portafoglio

Oggi scopriamo quali sono le proteine economiche per aumentare la massa muscolare: come aumentare la massa senza sperperare soldi.

Chi lo ha detto che per aumentare la massa muscolare è necessario spendere molti soldi? Quando si pratica attività fisica è importante prestare attenzione alla propria alimentazione. Il corpo ha bisogno di macronutrienti essenziali, come le proteine, che permettono di aumentare la massa muscolare.

Ci sono numerosi alimenti, ricchi di proteine essenziali, che favoriscono l’aumento di massa muscolare senza sgonfiare il portafoglio.

Proteine ​​economiche per aumentare la massa corporea

Le proteine sono macronutrienti essenziali che servono al nostro organismo soprattutto quando si pratica sport e si fa molta attività fisica.

A differenza di quello che credono molte persone per aumentare la quantità di proteine ​​nella propria alimentazione giornaliera non è necessario dilapidare il capitale. Ci sono infatti numerose proteine sia di origine animale che di origine vegetale che risultano particolarmente economiche, fornendo un adeguato apporto di proteine.

Stiamo parlando di alimenti come i ceci, che rappresentano forse una delle fonti proteiche più economiche in commercio e che possono essere consumati sia con la pasta che all’insalata, ma anche realizzando gustose zuppe e stufati.

Un’altra fonte proteica economica è il tonno in scatola anch’esso particolarmente duttile, tanto da poter essere utilizzato da solo o con la pasta. Integrare il tonno nelle proprie abitudini alimentari è piuttosto semplice, anche se occorre fare attenzione alle quantità settimanali perché questo alimento contiene molto sale.

Anche il latte è una fonte proteica a cui non bisogna rinunciare: basta berne un bicchiere al giorno per avere un’opzione proteica estremamente economica. Per aumentare il potere proteico del latte è possibile aggiungervi una ciotola di cereali proteici ogni mattina.

Il petto di pollo è sicuramente una delle opzioni proteiche più economiche e più magre tra quelle conosciute dagli appassionati di attività sportiva. Anche in questo caso siamo di fronte ad un alimento che oltre ad essere economico si presta a numerose ricette. Il pollo infatti può essere consumato come secondo, aggiungendo un contorno vegetale; ma può essere mangiato anche in un panino o condendo la pasta.

Il pesce bianco è un altro ottimo alleato per chi ha intenzione di accrescere la propria massa muscolare, perché è particolarmente nutriente e magro. Questo alimento ha basse calorie che permettono di migliorare la salute cardiovascolare. Grazie alla presenza di vitamine B6 e B12, il pesce bianco introduce nell’organismo la nicina e il fosforo.

Il burro di arachidi è un’altra opzione versatile per chi intende aumentare l’apporto di proteine ​​nella propria dieta giornaliera. Può essere spalmato su una fetta di pane tostato, per creare uno spuntino davvero gustoso.

Infine, non dimenticare di inserire nella tua alimentazione proteica le uova e le mandorle, che riescono anche a ridurre la sensazione di fame.