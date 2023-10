Pulizia tostapane, non serve capovolgerlo: ecco come fare

La pulizia del tostapane è la cosa più fastidiosa e complicata del mondo. Ecco come pulire l’elettrodomestico senza sporcare.

In ogni casa c’è sempre un tostapane. Questo elettrodomestico è così popolare che i Simpson gli hanno dedicato una puntata, dove Homer Simpson era in grado di viaggiare nel tempo grazie a questo apparecchio. L’elettrodomestico più diffuso è quello verticale, dove le fette di pane vanno inserite in piedi. Quando avviene la doratura del pane, le fette si tolgono con delle griglie in acciaio.

Questo tipo di tostapane è però il meno comodo rispetto a quello a piastra, poiché la pulizia può essere parecchio complicata. Una delle cose più fastidiose è quando all’interno si accumulano briciole o addirittura formaggio quando si tostano i sandwitch interi.

La maggior parte delle persone capovolge il tostapane per fare uscire tutte le briciole. Si tratta di un metodo scorretto perché finisce per sporcare di briciole tutto l’ambiente e dover pulire tutto il pavimento o il tavolo. Il modo corretto per pulirlo e non sporcare in realtà è un altro ed è stato svelato dallo speaker radiofonico Marco Critelli.

Come si pulisce il tostapane: ecco il procedimento corretto

Il tostapane è uno strumento comodo ed economico per ottenere la doratura del pane in modo veloce. Si tratta di un elettrodomestico piccolo ed economico che in commercio si trova mediamente intorno ai 50 euro. Per questo motivo molte persone lo possiedono in casa ed è un valido alleato quando si vuole preparare una cena veloce senza la fatica di dover cucinare, facendo degli ottimi toast.

Poi arriva il momento di pulirlo e qui arrivano i guai: è veramente fastidioso farlo e veramente poche persone riescono a farlo tanto che la maggior parte di questi apparecchi sono davvero sporchi. Mentre a qualcuno è venuto in mente il modo in cui pulire il tostapane, lo speaker Marco Critelli ha pubblicato un interessante video dove spiega quale è la procedura corretta per evitare di sporcare tutto. Il comico fa vedere che l’elettrodomestico non si capovolge mai.

“Esiste un metodo più veloce e meno complicato – spiega -, i tostapane come questo hanno nascosto un piccolo cassettino che permette di svuotare rapidamente le briciole al loro interno”. Non tutte le persone conoscevano questo sistema, nonostante avessero un tostapane da anni, continuando a capovolgerlo e dover anche lavare il pavimento. Molti altri, invece, per non pulirlo hanno dovuto addirittura rinunciare al loro toast.