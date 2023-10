Puoi essere pagato per ascoltare musica su Spotify: ecco come

Sai che puoi ascoltare musica su Spotify ed essere addirittura pagato? Non è uno scherzo, puoi farlo veramente! Se non ci credi, scorri il testo verso il basso e scopri cosa devi fare. Potrebbe essere divertentissimo.

Ascoltare musica è una delle attività preferite dell’essere umano. Tutti hanno una canzone preferita, ma può variare in base all’umore del giorno. In alcuni momenti della tua vita, infatti, puoi preferire musica un po’ più ritmata, in altri, al contrario, hai bisogno di testi che entrino maggiormente a contatto con la tua anima. Dipende dai gusti, ma anche da tutto ciò che accade nella tua vita. Molti credono che sia possibile abbinare una canzone ad ogni momento importante della nostra esistenza.

Se ci pensi, è proprio così! Capita spesso di associare un ricordo del passato ad una canzone e capita anche di abbinare una canzone ad una persona speciale. Questo vuol dire che la musica rappresenta un fattore importante nelle nostre vite, sarebbe meraviglioso se potessimo ascoltarne di più, anche durante la giornata lavorativa. E se ti dicessimo che puoi ascoltare musica su Spotify a pagamento? Attenzione, non sei tu che devi pagare, ma riceverai un compenso. È tutto vero, non stiamo scherzando. Ecco cosa devi fare per ascoltare musica su Spotify percependo un compenso economico.

Guadagnare ascoltando musica su Spotify: è davvero possibile

Oggi proveremo a suggerirti un trucco per ascoltare musica ricevendo un beneficio economico. Non dovrai fare nessuno sforzo, ma è meglio seguire bene i passaggi, in modo da non commettere stupidi errori. Ti basta una connessione ad internet e qualche minuto di attenzione, poi sarai pronto per guadagnare ascoltando le tue canzoni preferite. Hai capito bene, sarai tu a scegliere la playlist e i pezzi da ascoltare. Ecco tutti i dettagli.

La prima cosa da fare è andare sul sito playlistpush.com, cliccare su Creator sign up e ascoltare di nuovo alcune canzoni che hai già ascoltato in precedenza. Ti pagheranno quindici dollari per ogni canzone ascoltata. Ti sembra incredibile? Non lo è perché diversi utenti di Instagram e TikTok hanno dimostrato quanto sia reale questo trucchetto. L’unica credenziale che devi avere è un profilo Spotify con almeno mille follower.

Per questo motivo, dovrai lavorare per acquisire follower e poi sarai pronto anche tu per guadagnare soldi ascoltando le tue canzoni preferite. Non c’è un limite massimo di canzoni da selezionare, puoi stare anche tutto il giorno ad ascoltare la tua playlist, l’importante è che tu abbia i requisiti minimi per accedere al pagamento. Conoscevi già questo trucchetto o lo hai appreso soltanto oggi? Questo è soltanto uno dei tanti modi per guadagnare qualche euro facendo qualcosa che ti piace veramente. Nei prossimi giorni troverai altri consigli per migliorare la qualità della tua vita, a presto.