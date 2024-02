Quale cane vive più a lungo? Arriva la risposta della scienza: è questa la razza più longeva

Qual è la vita media di un cane in base alla sua razza? Le ultime ricerche ci svelano quali specie vivono più a lungo.

Quando decidiamo di prendere un cane siamo consapevoli che questi richiedono un impegno che ci accompagnerà per tutta la loro esistenza. Tutto l’amore che diamo ai nostri amici a quattro zampe sarà ripagato ogni giorno da un enorme dose di affetto incondizionato e di e lealtà, perchè questi animali avranno occhi solo per noi, ma purtroppo la loro vita ha una durata media inferiore a quella di noi umani.

Lo Scientific Reports ha pubblicato uno studio condotto nel Regno Unito in cui alcuni ricercatori hanno svolto delle analisi per comprendere quali sono, tra le razze pure e gli incroci, i cani che vivono più a lungo. Sono stati infatti analizzati i dati di oltre 580.000 esemplari provenienti da 155 razze diverse, oltre alla data di nascita e quella di morte per determinare il tasso di mortalità.

Per la ricerca gli esperti hanno suddiviso i cani per tipologia di taglia, piccola, media e grande e forma della testa (ma solo per i cani di razza pura), mentre per cui per gli incroci i dati non sono disponibili. Dai primi risultati è emerso che i cani femmina hanno un’aspettativa di vita leggermente più lunga rispetto a quella dei maschi, ovvero di 12,7 anni, contro i 12,4 anni del sesso opposto.

Aspettative di vita dei cani di razza

Tra le razze analizzate è emerso che quelle con durata di vita più elevata sono quelle dei Labrador, sino a 13,1 anni e dei Jack Russell con 13,3 anni e i Cavalier King Charles Spaniel. Le specie con durata di vita inferiore sono invece quelle riconducibili ai cane con il muso più corto, tra cui i Bulldog inglesi, con 9,1 anni per i maschi e 9,6 anni per le femmine.

Al contrario di quanto si creda generalmente, la ricerca ha poi dimostrato che i cani di razza vivono più a lungo rispetto agli incroci: 12,7 anni contro i 12 anni di questi ultimi. L’autrice della ricerca, la dott.ssa Kirsten McMillan, ha affermato che la ricerca condotta è una questione complessa, che non riguarda la distinzione delle razze, ma lo studio dei motivi di morte prematura delle razze canine.

Il team di ricerca ribadisce infatti che i risultati sono importanti non solo per aiutare ad identificare le tipologie di cane a rischio di morte prematura, ma può essere un aiuto anche per i proprietari stessi. Disponendo di maggiori informazioni, essi comprendono quali sono i fattori che influenzano la salute dei loro amici a quattro zampe, oltre da essere più informati rispetto a cosa vanno incontro quando decidono di prendere un cane.