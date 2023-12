Quando iniziano i saldi 2024 in Italia? Il calendario regione per regione

Confermate le date per i saldi invernali che inizieranno lo stesso giorno mentre il termine potrà variare. Guardiamo il calendario ufficiale.

Forse in molti non sanno che le date per i saldi invernali sono normate dalla legge che prevede, tra l’altro, il divieto di vendere i prodotti con sconti straordinari e prezzi troppo bassi.

La data di inizio e la durata dei saldi invernali è decisa ogni anno dalla Conferenza delle Regioni che riunisce le diverse associazioni di categorie. Scopriamo quando iniziano i saldi invernali 2024 in Italia.

Saldi in Italia, occasioni da non perdere: al via la stagione di shopping invernale

I saldi invernali non sono altro che vendite straordinarie di prodotti relativi al “fine stagione”, ovvero che restano invenduti quando arriva la nuova collezione di moda, nel caso di capi di abbigliamento.

Questa vendita straordinaria è regolamentata da una legge che stabilisce che i saldi devono essere effettuati soltanto a fine estate e a fine inverno. Le date di inizio e di fine e la durata dipende dalle scelte locali delle associazioni dei commercianti. Di solito, però, i periodi sono fissi:

a luglio, per i saldi estivi;

a gennaio, per i saldi invernali.

Dopo una riunione con le associazioni di categorie, la Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni ha deciso di confermare come data di inizio dei saldi estivi (anche per il 2024) il 5 gennaio.

Data che sarà uguale per tutte le regioni (solo in Sicilia inizieranno il 2 gennaio) mentre quella finale potrebbe variare da regione a regione. Ecco il calendario definitivo dei saldi invernali:

Abruzzo: dal 5 gennaio per una durata di 60 giorni;

Basilicata: dal 5 gennaio al 2 marzo 2024;

Calabria: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024;

Campania: dal 5 gennaio al 2 aprile 2024;

Emilia-Romagna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Friuli-Venezia Giulia: dal 5 gennaio al 31 marzo 2024;

Lazio: dal 5 gennaio al 15 febbraio 2024;

Liguria: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2024;

Lombardia: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Marche: dal 5 gennaio al 1° marzo 2024;

Molise: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Piemonte: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024;

Puglia: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024;

Sardegna: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Sicilia: dal 2 gennaio al 15 marzo 2024;

Toscana: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Umbria: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024;

Valle d’Aosta: dal 5 gennaio al 31 marzo 2024;

Veneto: dal 5 gennaio al 28 febbraio 2024;

Provincia di Bolzano: dal 5 gennaio al 18 febbraio 2024;

Provincia di Trento: dal 5 gennaio al 5 marzo 2024.

In occasione dei saldi invernali (ma anche quelli estivi) i negozianti devono rispettare delle regole che tutelano i clienti. Per esempio, devono esporre chiaramente sia il prezzo iniziale sia la percentuale della riduzione sui prodotti o sui capi di abbigliamento. Inoltre, deve essere attivata la modalità di pagamento telematico, ossia con carte di credito o bancomat.