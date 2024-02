Quante volte a settimana dovresti allenarti per vedere subito risultati: la risposta che non ti aspetti

Vorresti iniziare ad allenarti ma non sai come strutturare il tuo allenamento? Ecco quante volte alla settimana dovresti andare in palestra.

L’allenamento fisico è una componente fondamentale della nostra vita, visto che non solo ci permette di mantenere attivi i muscoli, ma di migliorare anche a livello mentale, in modo tale da poter stare veramente bene con noi stessi.

Infatti con l’allenamento si può migliorare la respirazione, si riesce a riattivare al meglio il metabolismo, si può migliorare l’equilibrio e si va ad agire su tutti i nostri organi, in modo tale che possano lavorare in armonia e al meglio.

Non sempre però è facile riuscire a trovare il tempo per potersi allenare, visto che tra il lavoro, lo studio e tutti gli altri impegni della propria quotidianità si rischia di arrivare troppo stanchi ogni giorno e di rimandare a quello successivo. Ma bisognerebbe comunque trovare il tempo durante la settimana da dedicare all’attività fisica, visto che dopo aver ingranato ci si sentirà meglio e anche meno stanchi in realtà.

Quante volte allenarsi a settimana: la risposta degli esperti

Per chiunque desideri iniziare ad allenarsi oppure già si sta allenando, sorge spontanea una domanda, ossia quante volte alla settimana bisognerebbe fare attività fisica, e a questo interrogativo ha risposto Jenny Liebl, CPT e direttrice senior dei contenuti presso l’International Sports Sciences Association.

Secondo le parole di Jenny, il peso inizia a diminuire quando si consumano regolarmente meno calorie di quelle che si bruciano, andando così a creare un deficit nel tempo. Quindi quello che bisognerebbe fare non è solamente allenarsi, ma avere anche uno stile di vita sano e una dieta realizzata ad hoc.

Jenny aggiunge: “La ricerca supporta il completamento da 28 a 30 serie di esercizi per un gruppo muscolare a settimana, e ogni serie deve essere relativamente vicina al fallimento (da tre a quattro ripetizioni di riserva, il che significa che potresti fare solo tre o quattro ripetizioni in più prima del fallimento per ogni serie)“.

Per quanto riguarda i giorni di allenamento in sé Jenny consiglia di seguire le indicazioni date dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, per cui bisognerebbe allenarsi per 150 minuti alla settimana con un allenamento cardiovascolare moderato se si desidera perdere peso.

Al tempo stesso però bisogna anche avere dei giorni di riposo: “Se ti alleni sette giorni alla settimana, potresti durare un mese, ma alla fine esaurirai il tuo piano di allenamento. Avere un paio di giorni di riposo o giorni in cui fai yoga o fai stretching è ottimale per raggiungere i tuoi obiettivi di fitness”.