Quanto guadagnano i tiktoker famosi? Non lo immaginereste mai

Quanto guadagnano i tiktoker famosi che spopolano sul web? La cifra pare proprio essere diversa da quella che si potrebbe mai immaginare.

Parliamoci chiaro: è il sogno di moltissime persone quello di avere successo sui social. Tante sono le persone che riescono a a farlo ottenendo le migliori sponsorizzazioni e riuscendo anche a ricavare un guadagno di un certo livello.

Ma la domanda che sorge spontanea e che tutti quanti si fanno è quella relativa proprio ai guadagni che probabilmente si immaginano essere di un certo spessore visto che il tempo passato anche sui social, da parte dei vari Tiktoker è davvero tanto. Ad averne parlato è stato Jonata, noto come Jonata_26 su TikTok.

Lui in concreto ha fatto sapere quanto guadagna per un milione di visualizzazioni lasciando con la sua rivelazione di stucco tantissime persone: pare infatti che il guadagno non sia poi cosi scandaloso come lo si poteva immaginare. Ma entriamo nel merito della questione.

Quanto guadagnano i Tiktoker famosi per un milione di visualizzazioni?

Come detto prima, la curiosità maggiore è quella che riguarda i tik toker e in particolare i guadagni relativi al loro lavoro, ad averne parlato è stato proprio uno di loro che pare potere contare su un totale di un milione di visualizzazioni sulla sua piattaforma, ebbene nella sua intervista ha rivelato la verità.

Secondo quanto ha detto nella sua intervista per Human Animals, per ogni milione di riproduzioni riceve 10 euro e quindi: “Se guadagni 5 milioni con un video, in linea di principio allora 50 euro. Come un bonus” e ancora ha anche rivelato come il massimo che è riuscito a raggiungere in un mese è di mille e qualcosa pubblicando 3 video al giorno che si può considerare un ritmo non facile da mantenere.

Ovviamente non è detto che per tutti i suoi colleghi valga lo stesso principio, ma la cosa di cui tenere conto è che al momento Jonata è uno dei tiktoker più conosciuti in Spagna e sul suo canale conta circa 9 milioni di follower con un totale di 347.000 like. Alla conta dei fatti, come fonte di reddito questa non è davvero alta come si poteva immaginare eppure chi fa questo tpo di lavoro si trova nella maggior parte dei casi a lavorare anche con grandi marchi. Un esempio su tutti che riguarda sempre Jonata è il suo video in collaborazione con Kit Kat, in quel caso è riuscito ad accumulare circa 6 milioni di visualizzazioni.