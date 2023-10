Questa Fanta è famosissima in Romania, ma non si trova in Italia

Sono molte le tipologie di Fanta disponibili in giro per il mondo ma ce ne una, la più diffusa in Romania, che sta facendo impazzire l’Europa.

Quando si parla di bevande gassate famose in tutto il mondo, la più bevuta in assoluto oggi rimanere ancora la Coca-Cola. Ciononostante, ci sono altre bibite appartenenti sempre al noto marchio americano che hanno il loro mercato in giro per il globo che hanno davvero poco da invidiare alla loro “collega” più gettonata. Tra queste non può ovviamente mancare la Fanta.

Bevanda nata principalmente al gusto di aranciata che nel corso degli anni ha dato vita a numerosissime varianti che le hanno permesso di rimanere ancora oggi sulla cresta dell’onda. Per quanto in Italia siano famosi e disponibili pochissimi gusti, in tutto il mondo esistono in realtà più di 40 tipologie di Fanta. Qualcuno pensa che la più incredibile sia quella al latte molto popolare in Giappone ma ce n’è però in realtà un’altra che sta facendo molto parlare di sé.

La versione in questione è quella più diffusa in Romania. Qualcuno non sapeva nemmeno della sua esistenza eppure secondo gli amici esteuropei si tratterebbe di una vera e propria leccornia. I golosi e i curiosi di tutta Italia sperano che presto anche da noi possano arrivare delle nuove versioni della Fanta. Voi siete pronti ad assaggiare i suoi incredibili gusti?

La Fanta più famosa della Romania, presto anche in Italia?

Come detto ogni Paese ha la sua specialità e per quanto sia il Sudamericana la zona del mondo che più di tutte consuma questa bevanda, con il Brasile in testa, anche in Europa si tratta di una bevanda che raramente può mancare nel frigo o sulla tavola dei consumatori. Per quanto riguarda la Romania, la variante più gettonata è quella all’uva. E no, non si tratta di una variante alcolica.

La Fanta all’uva è piuttosto diffusa in tutto il mondo ma in Europa, al momento, è riuscita ad arrivare solo in Romania. Ciononostante, qualcuno crede che sarà proprio l’Italia il secondo Paese dell’EU ad abbracciare questa novità. Al momento, però, è possibile acquistare questa tipologia di Fanta solamente tramite i rivenditori online.

Su Amazon si chiama limonata d’uva ed ha un prezzo a dir poco da capogiro: quasi 20 euro al litro. Cifra assolutamente astronomica rispetto alle altre bevande disponibili sul territorio che si fa ancor più sbalorditiva se si pensa che una singola lattina, quella classica da 33cl, arriva a costare la bellezza di circa 6 euro e mezzo. Qualche temerario l’ha voluta provare lo stesso rimanendo piacevolmente soddisfatto.