Questa immagine cela una principessa che ha fatto sognare milioni di bambine, l’avete riconosciuta?

Provate a risolvere questo semplice quiz. Riconoscete nell’immagine la principessa che ha fatto sognare milioni di bambine

Figlia di un padre che vuole il meglio per lei, il suo amore per quell’uomo è contrastato, e anche molto travagliato. La sua storia ha affascinato il mondo intero. Non c’è stata bambina che non abbia sognato al meno una volta di avere la sua bellezza, interiore e esteriore. Questa è stata la principessa modello per un’intera generazione di giovani donne.

Rilassate il vostro corpo e refrigerate la vostra mente con un test facilissimo che vi metterà subito allegria portandovi alla mente ricordi strepitosi. per un attimo, quindi, tornate bambine e godetevi quei ricordi tanto belli. Dite addio a tutte le ansie di oggi e prendetevi un attimo. Indovinare il personaggio nascosto nell’immagine non è mai stato così facile. Classe 1989, se avete almeno almeno 25, sicuramente la conoscete.

Ma potete averla vista assieme ai vostri figli anche se siete più grandi e per questa ragione tutti la conosciamo: i bambini di oggi ma anche quelli di ieri. Per questo vi basterà uno sguardo per capire chi è. In caso contrario, fate un respiro profondo. Dopo qualche istante fate uscire tutta l’aria dai polmoni assieme a tutto lo stress, aprite gli occhi e guardate l’immagine. Adesso la risposta l’avete davanti agli occhi. Se non così non fosse, non vi resta che continuare a leggere.

La soluzione al test della principessa

Bellissima e solare, i suoi capelli sono il simbolo della ribellione ma il suo volto è l’emblema della dolcezza. Queste due caratteristiche sono raccolte e fuse assieme in quello che poi è il suo più grande dono: ovvero, la voce. Tante le sfide che dovrà affrontare per riuscire a conquistare il suo amato principe. In questo percorso a ostacoli per lei non resterà sola e potrà contare su alcuni fedeli amici pronti a rischiare la loro stessa vita per aiutarla.

Amante della musica e molto curiosa, ha una vera passione per l’altro mondo che la porta ad essere sempre alla ricerca di qualcosa che sia caduto da lassù. Intelligente e sognatrice, è un po’ ribelle perché sente che il suo destino è diverso da quello delle amatissime sorelle. La preferita del padre, è la più piccola della famiglia. Ama andare in esplorazione per cercare dettagli su quel mondo che tanto sogna.

Per questo ogni tanto, disobbedisce al padre e sale lassù, oltre i confini del regno paterno causando le ira del padre e suo Re. Chissà se anche la nostrana e famosissima astronauta Samantha Cristoforetti è stata una sua fan. Come lei, infatti, anche questa “magica” grande donna vola in un nuova dimensione. Guardate dunque la foto in evidenza. Sicuramente adesso avrete capito di chi stiamo parlando. Esatto! È proprio lei: la principessa Ariel, ovvero la sirenetta.