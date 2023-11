Questo pulsante ‘tecnico’ del microonde è utilissimo ma pochi lo conoscono ed usano

Conosci questo pulsante del microonde? È uno di quelli più tecnici ma non tutti lo usano nel modo giusto. Ecco di quale stiamo parlando.

Il forno a microonde è tra gli elettrodomestici più utilizzati dagli italiani. È veloce e sicuro e permette di riscaldare il cibo in pochi minuti. Un’indagine dell’ISTAT ha evidenziato come 1 famiglia su 8 lo possiede. Non solo per riscaldare ma anche per scongelare i cibi velocemente. Non si tratta di un elettrodomestico che fa male alla salute e tutti possono utilizzarlo.

Bisogna però imparare ad utilizzarlo nel modo corretto. C’è infatti ad esempio un pulsante che non tutti conoscono o che non utilizzano nel modo corretto. Infatti quest’elettrodomestico potrebbe essere utilizzato diversamente e il suo potenziale è alto nonostante venga utilizzato quasi sempre solo per riscaldare. Ma ecco il bottone tecnico che troverai nel tuo microonde che non tutti usano.

Pulsante tecnico del microonde: ecco qual è

Come abbiamo detto il microonde è molto di più di un semplice elettrodomestico che riscalda o scongela velocemente. Infatti tra i vari pulsanti trovate anche quello del livello di potenza che va a regolare la temperatura alla quale viene cotto il cibo all’interno del microonde. Solitamente c’è un’impostazione predefinita alla massima potenza.

Tuttavia questo pulsante può essere usato diversamente ed è possibile cambiare il livello. In questo modo di potrà cucinare i cibi in modo più delicato. Nella pratica il microonde quando si abbassa il livello di potenza mette in pausa le microonde per brevi periodi e di conseguenza il cibo si cucina lentamente. Infatti se ascolti attentamente dovresti sentire il magnetron che si spegne ed accende.

Quindi utilizzando una potenza più bassa quando si spegne il cibo continua a cucinarsi con il calore residuo. Ecco perché quindi questo pulsante dovrebbe essere tenuto in considerazione ma non tutti lo fanno. Molti infatti pensano che il cibo nel microonde si trovi allo stesso modo. Ma come avrai capito non è proprio così.

Se non trovi il pulsante del livello di potenza devi consultare il manuale del tuo modello in quanto ogni microonde è diverso da un altro e non sempre si trovano allo stesso punto. In base quindi agli alimenti da cucinare si dovrà scegliere il livello di potenza. Ad esempio se si scongela è preferibile utilizzare livelli di potenza bassi. Oppure se si cucina cereali, alimenti a base di latticini o proteine animali è meglio cuocerlo ad un livello di potenza medio.