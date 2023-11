Regali di Natale, non fare mai questi errori: rischi di fare brutte figure

Sei a corto di idee per i regali di Natale? Quest’anno non fare brutte figure: ecco quali sono da evitare assolutamente.

Trovare il regalo giusto non è un’impresa facile. Ci sono persone che conosciamo meglio e per cui è molto più semplice scegliere un regalo e altre con cui ogni anno non sappiamo proprio che fare. Natale si sta inesorabilmente avvicinando e adesso non abbiamo più scuse: dobbiamo cominciare a stilare le liste dei regali per amici e parenti, anche i più complicati, anche quelli a cui non sappiamo mai che regalare.

E sono proprio questi i più rischiosi! Con un regalo sbagliato si può davvero compromettere un rapporto, oltre a fare una figura pessima magari anche davanti a tutta la bella tavolata del cenone natalizio. Con parenti e amici pronti a giudicare ogni errore in fatto di gusti, prezzo pagato, utilità, fantasia ecc.

Ci sono degli oggetti, dei prodotti e delle cose che a meno che non si vuole davvero male alla persona interessata, non è mai una una buona idea regalare. Ecco cosa devi assolutamente evitare quest’anno a Natale.

Con questi regali la figuraccia è assicurata: cosa non devi assolutamente comprare questo Natale

C’è bisogno di specificare che non puoi riciclare un regalo che magari ti ha fatto proprio un tuo parente presente al cenone di Natale? In caso ce ne fosse, meglio ribadire: ritrovarsi un regalo riciclato tra le mani è proprio una brutta sensazione, non vorresti provarla nemmeno tu. Perché vuoi farla provare alla tua povera zia? Al tuo cuginetto? A quel tuo amico della palestra?

Un altro grande errore che si tende a fare spesso è quello di scegliere un regalo che piace a noi e non che piace al destinatario. Non deve piacere a te! In fondo un regalo è bello proprio perché è pensato proprio per quella persona specifica, con il suo carattere e le sue passioni. Se questo procedimento mentale non è avvenuto, il diretto interessato, state certi, che se ne accorgerà.

Evita regali eccessivamente costosi e fatti palesemente per mostrare e sfoggiare il tuo conto in banca. A volte è molto più gradito un piccolo regalo fatto in casa con amore, piuttosto che un prodotto costosissimo e senza alcun pensiero dietro. A volte è proprio vero che è il pensiero quello che conta, magari ancora meglio se si tratta di regali solidali ed ecologici. Saranno ancora più apprezzati!