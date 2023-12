Regali natalizi, sorprenderai i tuoi cari: ti bastano pochi euro

Natale è alle porte e resta poco tempo per trovare i regali per sorprendere i tuoi cari. Ecco alcune idee a basso costo.

Come ogni anno arriva il 25 dicembre e quindi anche la festività del Natale. Durante questo mese tutte le persone si affrettano per acquistare doni e regali per i propri parenti, creando caos in tutti i negozi d’Italia. Fare una scelta originale non è così facile.

In questa festività nel nostro paese, prevalentemente cristiano, si festeggia la nascita di Cristo. Da questa storia narrata dalla Bibbia, in cui i tre Re Magi si recano a portare i famosi tre doni: incenso, oro e mirra nasce la tradizione di farsi regali.

Idee regali per natale uniche e sorprendenti

Esistono tante idee carine da comprare per i tuoi parenti, tuttavia riuscire a trovarne alcune diverse rispetto alle solite non è cosa da poco. Noi ti proponiamo alcune di queste idee che lasceranno a bocca aperta i tuoi parenti e amici.

Quasi tutti possediamo uno smartphone perciò pensare ad accessori per questi dispositivi è sempre una buona idea. Attualmente sul mercato possiamo trovare due stazioni di ricarica a basso prezzo, una che consente di caricare il telefono attraverso la connessione Wireless, quindi senza dover attaccare un cavetto al dispositivo, mentre il secondo sempre pagando davvero poco è un powerbank, dispositivo che se caricato funziona come da botte per l’energia e ti permette di non far scaricare nessuno dei tuoi dispositivi quando esci da casa.

Infine se invece vuoi fare un regalo più unico e diverso dai soliti puoi scegliere tra tutti quegli oggetti che possono essere personalizzati. La prima idea che ti consigliamo è una pallina di Natale per l’albero, realizzata a mano, a cui puoi incidere a tuo piacimento un nome. Oppure una collana in Argento 925, sempre con la scelta del nome sul ciondolo. Infine una terza opzione può essere una piccola cornice d’appoggio per la scrivania o da posizionare all’ingresso di casa propria che ritrae una foto scelta da te con contorno in stile Spotify, come se fosse la copertina di una canzone.

Per fare questo regalo è consigliato scegliere un brano che possa naturalmente piacere al destinatario del regalo per rendere ancor più unico e significativo il quadro. Inoltre quest’oggetto ha anche un sistema d’illuminazione, che farà brillare la cornice creando uno splendido effetto.

Acquista ora:

Caricatore wireless

Powerbank

Cornice Spotify personalizzabile

Pallina personalizzabile

Collana in argento personalizzabile