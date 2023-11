Ricordate la Lamborghini distrutta da DiCaprio in The Wolf of Wall Street? All’asta per una cifra folle

Protagonista di una delle scene più iconiche del film “The Wolf of Wall Street”. Ecco il giorno in cui sarà venduta la Lamborghini distrutta da DiCaprio

Insieme a Leonardo DiCaprio è lei la protagonista di una delle scene più esilaranti di “The Wolf of Wall Street”. Ricorderete l’iconica scena in cui il controverso broker finanziario interpretato da DiCaprio si mette alla guida sotto l’effetto di droghe e distrugge una costosissima Lamborghini. Ebbene, oggi quella Lamborghini va all’asta a una cifra folle!

È un gran bel film, “The Wolf of Wall Street”. Non poteva essere altrimenti, essendo diretto da uno dei registi più importanti sulla scena mondiale, come Martin Scorsese. Questo film del 2013 è basato sulle memorie di Jordan Belfort, un broker di Borsa che ha vissuto una vita di eccessi durante il boom finanziario degli anni ’90.

Il film ha ricevuto cinque candidature agli Oscar nelle categorie miglior film, miglior regista, miglior attore protagonista, miglior attore non protagonista e migliore sceneggiatura non originale. Una pellicola che vede nel cast anche la splendida Margot Robbie, che abbiamo recentemente ammirato in “Barbie”, e che vanta uno straordinario cameo di Matthew McConaughey.

Il protagonista, però, è proprio lui, Leonardo DiCaprio, che interpreta magistralmente il ruolo di Belfort, portando sullo schermo la sua ambizione smisurata e la mancanza di scrupoli che hanno caratterizzato il personaggio nella vita reale. Il film è un viaggio spietato attraverso il mondo della finanza di Wall Street, in cui il denaro scorre come acqua e le regole etiche sembrano essere solo un fastidio. Emblema di questa vita dissoluta, proprio l’iconica scena con la Lamborghini, che ora va all’asta per una cifra pazzesca.

All’asta la Lamborghini distrutta da DiCaprio ne “The Wolf of Wall Street”

Nella scena in questione, Jordan Belfort/Leonardo DiCaprio guidava una Lamborghini Countach del 1989. Come detto, in quella scena, girata in maniera magistrale, il protagonista si schianta mentre cerca di tornare a casa in uno stato quasi paralitico, distruggendo l’auto sportiva da oltre 650mila euro.

Una curiosità molto costosa sta nel fatto che, per girare quella scena, dunque, la produzione e lo stesso Scorsese abbiano scelto di utilizzare un modello originale per rendere tutto ancor più credibile. Ciò è particolarmente difficile da digerire per gli appassionati di motori, soprattutto se si considera che lo stesso Belfort (quello vero) in seguito ha twittato: “In realtà era una Mercedes nella vita reale”.

La Lamborghini usata nel film viene ora venduta dai banditori di lusso Bonham’s Cars. Si prevede che possa recuperare una somma che dovrebbe aggirarsi attorno al milione e mezzo di euro.

L’auto vanta ancora i danni accurati come quelli del film, senza che sia stato intrapreso alcun lavoro di restauro apparente. Gli acquirenti riceveranno anche una serie di cimeli, tra cui uno dei costumi indossati da DiCaprio nei film, la sedia da regista di Scorsese e un’assicella firmata da entrambi gli uomini, nonché dalla protagonista femminile Margot Robbie .

L’asta si svolgerà materialmente ad Abu Dhabi, ma le offerte saranno accettate sia online, che di persona, con la vendita trasmessa in live streaming il 25 novembre. Se volete farci un pensierino…