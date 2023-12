Riprese aeree: con questo diventi un esperto anche senza esperienza, ecco il prodotto più venduto

Il dispositivo che ti renderà un esperto anche senza la minima conoscenza per le riprese aeree, è il prodotto più ricercato.

Il 2023 sta per concludersi, come tutti gli ultimi anni di questo periodo storico il settore che più è cresciuto e si sta sviluppando è quello tecnologico. Da parecchi anni ormai molte aziende, risorse e anche enti governativi impiegano diverse risorse per crescere in quest’ambito.

Negli ultimi tempi è sempre più diffuso l’utilizzo di aereomobili telecomandati per fare riprese dall’alto, garantendo maggior qualità e una prospettiva diversa dal solito. I dispositivi che consentono queste riprese sono i droni in questo caso si tratta del migliore e del più amato dagli esperti.

Diventa un esperto con questo dispositivo

Il drone di cui parliamo è DJI Mini 4 Pro, per poter utilizzare questi dispositivi di solito, bisogna essere in possesso dell’attestato A1-A3. Il vantaggio principale del prodotto in questione è che non necessita di alcun patentino e quindi può essere utilizzato da tutti. La sua altezza minima raggiungibile è di 120 metri, recentemente è stato anche inserito un aggiornamento che blocca il dato anche se si prova a cambiare manualmente. Compreso con il drone avrai anche il telecomando RC-N2 senza schermo o con l’aggiunta di 189 euro con lo schermo.

Un accessorio integrato che rende più sicuro il trasporto è quello per bloccare le eliche quando il drone è spento. Il nuovo sistema di trasmissione O4 è stato reinserito, insieme alle antenne sotto le eliche e sul telecomando le altre due flessibili. Con il nuovo sistema è garantito un raggio di trasmissione e una stabilità del segnale più potente e fluida. É migliorato anche il sistema di rilevamento degli ostacoli con le nuove mini telecamere che analizzano l’ambiente circostante, a differenza di quello vecchio solo a tre direzioni. Sono state migliorate anche alcuni funzioni della fotocamera che ora possono registrare in slowmotion con 4K e hanno una resa migliore in modalità notturna.

Disponendo di ottime capacità di volo e di una buona telecamera le riprese sono ancor più performanti, con HDR non più a 30 ma fino a 60fps e in 4K e con possibilità di formato HLG/D-Log M. Inoltre con una funzione speciale ora è anche possibile riprendere verticalmente, facendo ruotare il gimbal di 90 gradi. Una novità rispetto al modello precedente è il waypoint, ossia l’esecuzione automatica del drone per una missione di volo e ripresa a tavolino. Rispetto al vecchio modello non è cambiato molto, ma i droni di questa casa sono i migliori e i più ricercati dagli esperti, questo ci fa capire che per adesso di più non si può avere.

Acquista ora DJI Mini 4 Pro