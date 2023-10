Sai quali sono i migliori prodotti venduti al Lidl? Ecco una lista stilata da Altroconsumo

La catena discount Lidl non è conosciuta da tutti, ma in realtà tra gli scaffali vi possiamo trovare tanti prodotti di qualità.

Il risparmio è oggi più che mai necessario, visti i rincari generalizzati dovuti all’inflazione, ma per fortuna possiamo ancora trovare la qualità a prezzi contenuti.

Certo non è facile destreggiarsi tra la miriade di prodotti esistenti e anche tra le tante offerte che fanno i supermercati: non sempre queste ultime fanno risparmiare davvero, anzi, le mosse di marketing a volte danneggiano i portafogli.

Per aiutare i consumatori a scegliere più consapevolmente accorrono in aiuto anche le riviste per consumatori; in Italia abbiamo Altroconsumo, che con regolarità pubblica report, test e interessanti classifiche. La volontà di Altroconsumo non è ovviamente quella di penalizzare alcuni brand o sponsorizzarne altri.

Piuttosto si tratta di una valutazione trasparente, a seguito della quale il consumatore può trarre le sue conclusioni e acquistare i prodotti sapendone qualcosa in più. Riguardo a un’indagine effettuata da Altroconsumo nei supermercati Lidl, è emerso che ci sono tanti prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Quali sono i prodotti Lidl da aggiungere al carrello della spesa?

Lidl, proprio come tanti altri supermercati, oltre a vendere prodotti alimentari e non food dei grandi brand ha anche una sua linea. I “private label”, così si chiamano, sono spesso convenienti e ciò accade anche nel noto discount.

Indagando tra gli scaffali di Lidl, gli esperti di Altroconsumo hanno individuato una serie di prodotti alimentari, sia freschi che a lunga conservazione, che vale la pena quantomeno provare. Molti buoni prodotti si trovano anche tra i detergenti per la casa, prodotti per i bambini o l’igiene personale e le acque in bottiglia.

Tra i prodotti alimentari ne spiccano diversi considerati buoni:

Yogurt greco senza grassi a marchio Milbona;

Pancarré e pancarré integrale a marchio Certossa;

Polpa di pomodoro a marchio Italiamo;

Sugo pronto all’arrabbiata a marchio Italiamo;

Caffè macinato per moka a marchio Bellarom.

Tra i detersivi e detergenti, e tra i prodotti per l’igiene personale, troviamo:

Detersivo lavatrice Marsiglia a marchio Formil e sempre dello stesso marchio anche il detersivo per lavatrice in capsule;

carta igienica “extra-soffice” e “morbida e resistente” a marchio Floralys;

Carta da forno a marchio Aromata;

Pannolini “soft and dry” a marchio Lupilu.

Infine, tra le bottiglie di acqua minerale considerate buone ci sono le confezioni della Saguaro, sia naturale che frizzante.