Salire le scale fa dimagrire davvero ed in poche settimane (se lo fai così) e i glutei diventano brasiliani

Tra i modi per dimagrire e ottenere un bel fisico c’è quello di salire le scale, e se fatto in un certo modo i risultati sono strepitosi.

Non sempre abbiamo il tempo di andare in palestra, ma non c’è da preoccuparsi perché possiamo dimagrire velocemente e migliorare lo stato di salute anche a costo zero. Utilizzando le scale, infatti, beneficeremo di numerosi effetti positivi: sul cuore e circolazione, a livello articolare e muscolare e anche sulla perdita di peso.

Il bello di questo tipo di allenamento, ovvero salire e scendere le scale, è che è davvero comodo perché si può fare ovunque. Inoltre si possono personalizzare i piani e arrivare a performance sempre più impegnative. Naturalmente ognuno deve effettuare gli esercizi in base alla propria condizione di salute.

Tutti i benefici di usare le scale per allenarsi, i glutei subiranno una favolosa trasformazione

Può sembrare un’attività “semplice” e poco impegnativa, ma in realtà fare le scale coinvolge diverse parti del corpo e attua una serie di miglioramenti su tutto l’organismo. E si consumano anche molte calorie.

Iniziamo parlando dei benefici alla salute, che di conseguenza si riversano anche sull’aspetto esteriore. Salire le scale aiuta a equilibrare la pressione, e di conseguenza protegge la salute del cuore. Inoltre si va a migliorare anche l’equilibrio, fattore che ad una certa età diventa ancora più importante tutelare.

Ma ovviamente non è tutto qui: si perde peso più velocemente, si va a scolpire alcuni muscoli (glutei, polpacci, bicipiti femorali, tutte le gambe), con risultati estetici davvero impressionanti, e in poco tempo possiamo rimodellare il corpo. Tra gli altri benefici di questo tipo di allenamento troviamo anche il buonumore e un’ottima arma contro gli stati ansiosi e di stress.

Passando al consumo di calorie, ovviamente non basta salire e scendere le scale per andare in ufficio. Però se si effettua una sessione di allenamento di 30 minuti si può arrivare a bruciare fino a 250 calorie. Praticamente è il doppio rispetto ad una corsa o camminata veloce.

Come accennato poco sopra, poi, se l’esercizio viene effettuato in modo sempre più veloce e impegnativo si possono bruciare fino a 400 calorie. Per ottenere questo risultato si dovrà salire almeno due gradini alla volta. Questo sistema, tra l’altro, permette proprio di scolpire ancora di più i glutei, mentre chi desidera lavorare sui polpacci può anche alternare la salita dei gradini sfruttando di più le punte dei piedi.