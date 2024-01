Saltburn, ecco il film ipnotico che non ti farà smettere di riflettere: i motivi sono incredibili

Saltburn: il nuovo film di Emerald Fennel non esce dalla testa di chi lo ha guardato. Sai perché? Scopriamone i motivi.

Da sempre il cinema ha un ruolo importantissimo nella vita degli appassionati, e in generale nella cultura. Molto spesso, attraverso il cinema e le sue declinazioni riusciamo a comprendere culture lontane, e ad apprendere spaccati di vita che non avremmo mai immaginato di conoscere.

Con il cinema poi, l’essere umano riesce a vedere rappresentati sensazioni e sentimenti che, in modo diverso, non avrebbe potuto esternare. Ci sono film che scavano senza vergogna nell’animo umano. La forza di questi sentimenti rappresentati rende spesso la visione di determinati film disturbante, a prescindere dalle situazioni rappresentate. Ci sono film capaci di scavare nelle brutture dell’animo umano. E sono film fatti talmente bene da spingere chi li guarda a riflessioni profonde, che durano un tempo lunghissimo dopo la visione. D’altra parte, è proprio quello che più ci sembra lontano dalla nostra mente e dalla nostra abitudine, a cambiarci per sempre.

Saltburn: perchè ci ha sconvolti cosi tanto?

Il film di cui stiamo per parlare sembra proprio appartenere a questo filone: un film che studia l’animo umano e lo scava, lasciando tutti un po’ straniti alla fine della visione. Se ancora non hai visto Saltburn ma bazzichi sui social, sai che questo film ha sconvolto tanto molti spettatori. Sono infatti andate virali le reaction a determinate scene, postate sui social.

Non possiamo negarlo: forse Saltburn non è un film facile da digerire, soprattutto se avete un animo sensibile. Vedere un assassino profanare una tomba può turbare, certo. Ma le ragioni dietro la rappresentazione di una scena cosi disturbante sono profonde: in questo film, il rapporto tra i due protagonisti è tutt’altro che sano. E lo spettatore se ne accorge piano piano, in maniera graduale: quello che sembra amore e riverenza, diventa una vera e propria ossessione.

Oliver ama Felix e ne è affascinato, ma allo stesso tempo lo invidia: vorrebbe vivere la sua vita di lussi ed eccessi, vorrebbe avere la sua sicurezza nei rapporti con gli altri. Come un moderno Mr Ripley, Oliver fa di Felix l’oggetto di un’ossessione difficile da placare, se non attraverso l’omicidio. Nemmeno la morte fermerà quel desiderio, sfociando in un gesto decisamente morboso. Vedere rappresentato un desiderio cosi potente e malato può non essere facile, ma l’ossessione purtroppo esiste anche nella realtà. Oltre lo sfarzo e il lusso, un giorno tutti potrebbero diventare Oliver. Ecco perchè Saltburn fa cosi male.