Scopri chi accede al tuo profilo Instagram, bastano due click e puoi capire chi bloccare

Pensi che qualcuno abbia fatto accesso con il tuo profilo Instagram? Verifica subito i tuoi sospetti in poche semplici mosse.

Se hai notato qualche movimento strano sul tuo profilo Instagram e di conseguenza hai il sospetto che qualcuno abbia potuto fare accesso con le tue credenziali togliti subito ogni dubbio grazie a questo sistema infallibile. Vedrai, in poche semplici mosse potrai verificare quali dispositivi hanno effettuato il login con i tuoi dati e dove.

In genere un nuovo accesso ad Instagram viene sempre segnalato via email, proprio per evitare che qualcuno diverso da legittimo proprietario del profilo si appropri dell’account o compia con esso delle azioni non autorizzate.

Se, però, ciò non è avvenuto o semplicemente se ti sei perso la notifica in questione è possibile rimediare così. Segui attentamente queste semplici indicazioni ed in pochi passaggi potrai finalmente dissipare ogni timore e rendere il tuo profilo social molto più sicuro.

Scopri chi accede al tuo profilo Instagram in pochi semplici passaggi

Sul suo profilo Instagram l’influencer e digital expert @eleonora.viscardii ha mostrato a tutti i follower un metodo veloce ed efficace per scoprire se qualcuno ha effettuato un accesso non autorizzato sul nostro account Instagram.

Se anche tu hai il sospetto di essere stato vittima di questo illecito, non perderti il nostro articolo di oggi, segui subito le indicazioni qui sotto e scopri chi è entrato nel tuo profilo social in pochi semplici passaggi. Tanto per cominciare apri Instagram. Dopodiché, clicca sulle tre lineette in alto a destra.

A questo punto, clicca sulla voce ‘Impostazioni e privacy’, cerca ‘Centro di gestione dell’account’ e successivamente vai su ‘Password di sicurezza’ e seleziona i dispositivi da cui hai effettuato l’accesso. In questa sezione potrai vedere tutti i device che si sono connessi al tuo account Instagram e i luoghi in cui sono avvenuti gli accessi stessi.

Sempre da qui potrai inoltre selezionare i dispositivi sospetti, in modo tale che non abbiano più la possibilità di fare l’accesso al tuo profilo. Ed ecco fatto: in questo modo sarai riuscito a bloccare qualunque malintenzionato. Per conoscere altri utili consigli informatici non perderti tutti gli altri nostri articoli. Se vuoi scoprire dei trucchi WhatsApp di cui non sospettavi nemmeno l’esistenza clicca qui e non te ne pentirai.