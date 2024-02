Scrocchiare le dita, cosa succede davvero al nostro corpo: non lo immagini neanche

Lo fai spesso? Sappi che potrebbe essere un bel problema. Ecco che cosa succede se continui a scrocchiare le dita

Anche tu hai l’abitudine di “riempire” i momenti di inattività con un gesto piuttosto comune, come quello di scrocchiare le dita? Sono in moltissimi ad avere questa comunissima abitudine. Si tratta di un gesto che, una volta che entra nella nostra quotidianità, diventa praticamente automatico.

Tuttavia, è bene fare attenzione anche a questo gesto, in quanto potrebbe avere delle controindicazioni, anche piuttosto interessanti. Ma vediamo subito che cosa succede davvero al nostro corpo quando abbiamo la continua abitudine di scrocchiare le dita.

Ecco cosa potrebbe succedere

Scrocchiare le dita è un gesto che si fa nella maggior parte dei casi in maniera involontaria e quasi distrattamente. Lo facciamo mentre studiamo, mentre siamo concentrati nella lettura di un testo, quando chiacchieriamo o semplicemente quando ci rilassiamo. Si tratta di un’abitudine che coinvolge un numero enorme di persone, ma quanti di loro conoscono i possibili effetti di questi gesto? È stato un medico a rivolgersi ai social per poter svelare quale sia la verità su questa incredibile abitudine.

Lo ha fatto con un video diventato subito virale. Nelle immagini si vede una donna che scrocchia ogni articolazione del suo corpo. Nel video poi viene detto che molte persone pensano, erroneamente, che scrocchiare le dita delle mani possa portare all’artrite, tuttavia non è così.

Lo “scrocchio” delle dita non è altro che lo scoppio delle bolle d’aria che si formano nelle articolazioni e nel liquido sinoviale. Si tratta di un fluido che funge da lubrificante all’interno delle nostre articolazioni e permette una maggior maneggevolezza delle dita.

A certificare questa curiosità è uno studio che è stato condotto da David Onger. Il medico ha infatti condotto uno studio in cui ha scrocchiato solo le nocche della sua mano destra per ben 60 anni, in modo da osservarne gli effetti. Dopo averle confrontate, ha notato che non vi era alcuna differenza tra le due mani o nelle sue articolazioni.

Secondo il dottor Faran, infatti, questa tesi è sostenuta da molteplici esperti e ricercatori. Scrocchiare le nocche, infatti, non dovrebbe portare all’artrite. Questo però se il gesto è piuttosto sporadico e delicato. Se invece si tratta di un gesto compulsivo e violento, non è escluso che possano emergere danni alle articolazioni. Si tratta dunque di un gesto innocuo, ma che deve essere comunque ben calibrato. Ogni esagerazione porta sempre ad un danno.