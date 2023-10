Se hai dimenticato la password del Wi-Fi, ti svelo come recuperarla: ci metti soltanto un minuto

Hai dimenticato la password del tuo wi-fi e non riesci più a connetterti con la linea domestica? Niente paura, ecco cosa devi fare per rimediare in pochi secondi. Segui questi passaggi e non avrai più problemi del genere.

Capita a tutti di non ricordare più la password del wi-fi, soprattutto quando utilizziamo quella suggerita dal modem, praticamente impossibile da ricordare a memoria. La password che trovi sul retro del tuo modem ha tantissimi caratteri alfanumerici, non ha una logica e, soprattutto, non deve far ricordare nessuna parola di senso compiuto. Ecco perché nessuno riesce a memorizzarla a memoria, è fatta proprio per essere dimenticata e per non essere rubata.

Il problema è che, in questo modo, se non la segni da qualche parte, potresti avere dei problemi ad accedere, qualora dimenticassi di selezionare la memorizzazione automatica della password. Come puoi fare a risolvere questo problema? Non devi preoccuparti, la soluzione è a portata di mano ed è più semplice di quanto tu possa pensare. Oggi proveremo a spiegarti proprio come fare a recuperare la password del wi-fi che hai dimenticato o che hai perso. Da questo momento non sarà più un problema, è una promessa.

Come recuperare la password del wi-fi in pochi passaggi

Se non ricordi più qual è la password del tuo wi-fi e non riesci a recuperarla, sappi che c’è un rimedio molto semplice. Noi ti consigliamo di usare quella suggerita sul retro del router, per due motivi. Il primo è legato alla sicurezza della tua linea internet. La password del router è più difficile da clonare.

E poi c’è una spiegazione pratica: se la cambi e ne scegli una personalizzata, devi essere in grado di ricordarla sempre, altrimenti sarai costretto a salvarla in tutti i dispositivi, rendendo meno sicura la tua navigazione. In quest’ultimo caso, può succedere di non ricordare più la password, ma da oggi non è più un problema. Non devi fare altro che digitare i tasti Win e R, scrivendo ncpa.cpl nella schermata successiva. A questo punto, non dovrai fare altro che andare avanti, selezionare la linea domestica e cliccare sulle impostazioni wireless del tuo router.

Nella sezione dedicata alla sicurezza, avrai la possibilità di rendere visibile la password del wi-fi, inizialmente oscurata. Cliccando su ‘mostra caratteri’ potrai leggere la password del tuo modem e sarai finalmente in grado di riprendere la navigazione online. È molto più semplice di quanto sembri. Conoscevi già questo escamotage o lo hai scoperto soltanto oggi?