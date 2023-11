Se hai un animale domestico questo è l’accessorio tech che hai sempre sognato: ti cambierà la vita

Ti sei mai chiesto se potrebbe esistere un accessorio tech che fa al caso tuo se vuoi migliorare la vita tua e del tuo animale domestico? Questa potrebbe essere la risposta.

Per chi decide di prendere in casa un animale domestico come nuovo membro della famiglia è chiaro che la preoccupazione è quella di fornire a lui o a lei, o magari a loro, tutte le cure necessarie perché la loro vita sia felice.

Avere un animale a casa non è infatti come comprare un peluche che abbaia o miagola. È un impegno e come tale va rispettato. Ma la maggior parte degli accessori altamente tecnologici che si trovano nei negozi sono, dati alla mano, inutili nonché molto costosi. Ma c’è un oggetto che invece potrebbe aiutare a semplificarti la vita e a rendere un po’ più contento il peloso di casa, a prescindere dalla specie cui appartiene.

La tecnologia e gli animali domestici di solito non vanno molto d’accordo. Ci sono moltissimi casi di elettrodomestici, cavi, oggetti di vario tipo che hanno incontrato una morte prematura proprio a causa dei comportamenti fin troppo gioiosi dei pelosi presenti in casa.

Perché potresti volere questo accessorio tech per il tuo animale domestico

Se per motivi di lavoro non puoi portare sempre fuori il cane una soluzione, se possiedi un terrazzo abbastanza grande oppure un piccolo giardino, è quello di lasciare l’animale fuori fino al tuo ritorno.

Ma anche se magari in giardino o sul balcone c’è tutto quello che gli serve, ogni tanto il cane, come pure il gatto in realtà, potrebbe sentire il desiderio di andarsi a stravaccare sul divano o prendere possesso per un po’ della sua coperta preferita.

Ma se tu non sei a casa e mugolii e miagolii servono a poco. Per questo motivo può risultare interessante installare una Smart Pet Door. Si tratta di una gattaiola con un sistema di riconoscimento del chip che quindi consente al tuo animale di entrare e uscire di casa come preferisce.

La presenza del riconoscimento tramite chip, che può essere sostituito anche da quello tramite collare, garantisce la sicurezza estrema dato che nessuno che non sia il tuo animale può far scattare la gattaiola in un senso o nell’altro.

Nessun rischio quindi di altri animali che entrano dal giardino o, peggio, di intrusi che cercano di sfruttare proprio la gattaiola a proprio vantaggio. Alcuni modelli sono non solo attivati dalla prossimità del chip dell’animale ma anche da remoto grazie al collegamento wi-fi e alle App companion di controllo.

L’importante, se decidi di avere una Smart Pet Door per il tuo animale domestico è quella di scegliere una dimensione che sia adatta al tuo animale e soprattutto, prima dell’installazione e dopo se l’animale non ha familiarità col sistema della gattaiola, passare del tempo per assicurarti che la porta della gattaiola non venga percepita dall’animale come un muro che non può essere superato.

Come per gli esseri umani, infatti, anche gli animali hanno bisogno di abituarsi alle novità e in particolare a quelle che potrebbero non comprendere subito.