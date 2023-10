Se stai ore alla scrivania fai subito questo esercizio: diventi anche più alto

Stare ore ore in scrivania senza alzarsi fa diventare più bassi. Ecco come evitare gli errori più comuni e diventare anche più alti.

Molte persone lavorano dietro la scrivania e in ufficio o a casa poco importa, la vita sedentaria è usurante a lungo andare. Non è solo l’inattività fisica a causare problemi fisici, ma è anche la posizione che molte persone assumono davanti al pc quando lavorano. Uno dei rischi che si assumono è quello di sviluppare l’ipercifosi, un disturbo che causa l’incurvamento della schiena in avanti.

A questi rischi vanno aggiunti anche quello di sviluppare problemi di vista a causa della visione prolungata delle scritte piccole davanti all’apparecchio informatico. Per chi svolge una vita sedentaria è bene ritagliarsi almeno un’ora di tempo per fare attività fisica. Il nostro corpo può giovare del movimento, aumentare la muscolatura e ridurre lo stress del lavoro prolungato.

Un esercizio per chi lavora in ufficio ti farà crescere in altezza

Diventa dunque molto importante prevenire tutte quelle cattive abitudini che portano ad usurare il nostro corpo a causa del mancato movimento o posizioni errate quando siamo seduti nella scrivania. Non vale solo per i lavoratori, ma anche per gli studenti. L’anno scolastico e accademico è appena cominciato ed è bene non restare ore e ore al pc o seduti sulla scrivania senza lasciare un po’ di tempo alla ginnastica.

Uno dei problemi dei sedentari è quello di curvare la schiena. Come detto, l’ipercifosi è tipica di chi lavora o studia ore e ore seduti, curvando la schiena sopra i libri o davanti al pc. Questo causa un abbassamento della statura di diversi centimetri e un esercizio può aiutare non solo a ridurre il mal di schiena ma anche a sembrare più alti. Lo ha svelato MovementesbyDavid una pagina molto seguita sui social in America, dove un giovane personal trainer spiega che esercizi non bisogna mai trascurare per chi svolge una vita sedentaria.

“Se vuoi apparire più alto – spiega David – devi appoggiarti al muro e toccarlo con le spalle e le costole indietro. La testa deve toccare il muro. Poi devi portare i gomiti al muro, alzare le braccia e portarle indietro sempre toccando il muro, e allontanando la schiena. Allunga poi le spalle e le braccia appoggiandole sempre al muro e portale in basso”. David ha aggiunto che l’esercizio all’inizio non è semplice e che bisogna ripeterlo per almeno 10 volte. Tuttavia, ha rivelato che è utile per combattere l’ipercifosi.