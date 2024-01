Sei appassionato di stelle? Indovina la costellazione in 10 secondi: solo per esperti

Se le stelle e i pianeti ti affascinano, allora di sicuro conoscerai tutte le costellazioni: riesci a indovinare subito questa?

I test sono un modo divertente e simpatico per mettere alla prova le proprie conoscenze e il proprio intuito, passando del tempo in un’attività semplice e al tempo stesso intrigante.

Se sei sicuro di essere un esperto quando si parla di stelle e di costellazioni, questo allora è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare l’immagine presente qui sotto e riuscire a capire quale sia la costellazione che è raffigurata. Per rendere il test molto più difficile, devi sapere che avrai a disposizione appena 10 secondi di tempo per poter trovare la risposta corretta.

Per questa ragione ti invito a mettere un timer in modo tale da non rischiare di prenderti più tempo del previsto e per poter sfidare veramente tutte le tue abilità, e solamente una volta che sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti con esso così da scoprire se la costellazione a cui avevi pensato è effettivamente quella raffigurata nell’immagine.

Il test della costellazione: e tu la riconosci?

Quando si parla di costellazioni si fa riferimento alle 88 parti in cui la nostra sfera celeste è stata suddivisa in modo tale da avere una mappatura convenzionale di tutte le stelle presenti. Inoltre, alcune di queste costellazioni corrispondono ai segni dello zodiaco.

Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test in sé, se i 10 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato. La costellazione raffigurata in questa immagine è quella del Capricorno.

La costellazione del Capricorno fa parte ovviamente di quella dello zodiaco e si trova nell’emisfero australe, tra quella del Sagittario e quella dell’Acquario. Questa costellazione viene attraversata dal sole tra fine gennaio e metà febbraio e si tratta della più piccola dello zodiaco e di una delle più deboli dopo la costellazione dei Pesci e quella del Cancro.

Le stelle più visibili formano un triangolo che può essere riconosciuto abbastanza facilmente. Il periodo migliore in cui riuscire a osservare questa costellazione durante la sera è tra la fine dell’estate e metà dell’autunno nell’emisfero boreale. E tu eri riuscito a indovinare la costellazione giusta oppure avresti avuto bisogno di più tempo?