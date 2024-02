Sei cresciuto a pane e gin tonic? Allora sei fuori di testa: lo dicono gli scienziati

Uno studio ha dimostrato che chi beve gin tonic non è molto stabile. Vediamo insieme cosa hanno scoperto i ricercatori.

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che si concedono un cocktail o un drink quando escono. Anche i medici a volte consigliano un buon bicchiere di vino, che fa bene al cuore e alla circolazione. Bere in compagnia inoltre, magari nel weekend, ci regala momenti di spensieratezza e felicità. In molti infatti si rifugiano nell’alcol che se usato con moderazione ha degli effetti gradevoli. Esso infatti riduce l’ansia (avendo un effetto ansiolitico) e porta la persona ad essere più allegra e sciolta. Insomma, a lasciarsi andare.

Una ricerca ha dimostrato che circa l’80% della popolazione italiana al di sopra dei 12-13 anni consuma alcolici. Numeri molto alti se si considera che sempre più adolescenti iniziare a bere da giovanissimi e poi si mettono alla guida. Ma bisogna fare molta attenzione perché l’alcol a lungo andare ha degli effetti tossici sul nostro corpo e può creare dipendenza. Se abusato può portare alla sofferenza di organi per non parlare del coma etilico che può causare la morte.

Se bevi gin tonic, hai qualche disturbo mentale: la ricerca

Uno dei cocktail preferiti da adulti e adolescenti è senza dubbio il gin tonic. Questo long drink, a base di gin e acqua tonica, è molto fresco e dissetante e può essere bevuto sia come aperitivo che dopocena. In alcuni bar si aggiunge una scorza di limone o, in alternativa, spezie o erbe come il rosmarino per renderlo ancora più estivo. Dalla alta gradazione alcolica (circa 17 gradi) è diventato molto di moda soprattutto negli ambienti parigini ed è bevuto in tutto il mondo.

Ma si può definire la personalità di una persona dal tipo di cocktail che beve? Alcuni ricercatori hanno indagato sui gusti di un gruppo di persone per arrivare ad una sorprendente scoperta. I ricercatori dell’Università di Innsbruck, in Austria, hanno infatti dimostrato che chi beve gin tonic potrebbe avere qualche disturbo mentale.

Ad un campione di circa mille persone è stato sottoposto un questionario per conoscere la loro stabilità emotiva e inoltre hanno dovuto scegliere tra cibi e alcolici dai diversi sapori. Chi ama il sapore amaro, proprio del gin tonic, secondo la ricerca ha alcune tendenze psicopatiche, come il sadismo e il narcisismo. Inoltre agisce in modo ambiguo, freddo ed egoista. Secondo questa ricerca, chi ama i gusti amari è più incline a soffrire di psicopatia. Occhio quindi a cosa scegliete di bere al bar.