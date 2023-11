Sei un appassionato di videogame d’epoca? Su questo sito web potrai giocarci gratis

Se siete appassionati di retrogaming, questo sito è ciò che fa per voi. Potete trovare tantissimi videogame d’epoca gratis.

Mentre il mondo dei videogiochi continua a compiere progressi da gigante, ogni tanto è bene fare un passo indietro e ripensare a quelli che sono i titoli che hanno fatto la storia del settore. Ce ne sono di diversi, magari con grafiche meno evolute ma con una storyline, dei personaggi e modalità di gioco che hanno saputo attirare l’interesse di milioni di persone in tutto il mondo e ancora oggi vengono considerati dei capisaldi intoccabili.

In molti casi si può parlare di retrogaming, considerando quanta storia i videogame hanno alle loro spalle. E ci sono certi titoli che sembrano essere ingiocabili per via della loro scarsa reperibilità. Ma forse non sempre è così. Esiste infatti un sito web di cui vi parleremo che vi dà la possibilità di accedere ad un vastissimo catalogo gratuito dove poter trovare alcuni dei videogiochi d’epoca che più hanno saputo appassionare i gamer.

Videogame d’epoca: su questo sito potete giocarli gratis

Vi è tornata quella voglia impellente di mettere mano ad un videogame che avete divorato da piccoli ma non sapete proprio dove trovarlo? O magari ci sono degli inserzionisti online che mettono a disposizione copie fisiche ma a cifre stellari? Allora dovete assolutamente conoscere questo sito, con una lunga serie di titoli storici disponibili gratis. Non riuscirete più a farne a meno e verrete “investiti” dal fascino del retrogaming.

Si chiama myemulator.online, e potete facilmente raggiungerlo digitando il nome nella barra di ricerca del vostro browser. Dopo esserci entrati, vi ritroverete davanti una schermata con tantissimi titoli subito a vostra disposizione. Stiamo parlando di un emulatore, che dunque va a riprodurre su PC alcuni dei videogiochi più storici che hanno visto il loro periodo di massimo successo su altre console come la Nintendo DS o la PlayStation 1 e 2.

Per fare un esempio, nel catalogo figurano giochi come Pokémon Rubino e Zaffiro, i primi Super Mario, i capitoli storici di Zelda, Donkey Kong e via dicendo. Vi basta cliccare sopra il gioco che vi interessa e si caricherà in qualche secondo una nuova schermata in cui vi verrà data la possibilità di giocare a ciò che avete scelto. E non dovrete spendere nemmeno un euro! Provate subito e resterete a bocca aperta dalle potenzialità di Myemulator.