Smettila di pagare Chat GPT 4, esistono tool che ti permettono di utilizzarlo gratis: scopri quali

Se paghi Chat GPT 4 adesso potrai fare a meno dell’abbonamento mensile. Esistono dei tool che ti permettono di utilizzarlo gratis: come fare.

L’intelligenza artificiale sembra essere davvero il futuro dell’essere umano e sono tantissimi coloro che la utilizzano già ogni giorno. Gran parte del merito va dato a Open AI che con il suo Chat GPT 4 sta stupendo tutti per la potenza dello strumento. In pochi sanno però che adesso potrai farlo gratuitamente grazie ad alcuni tool presenti in rete.

Ormai tutto il mondo della tecnologia non fa altro che parlare di ChatGPT e della sua potenza che ha stupito tutti fin da subito. Infatti sin dal suo lancio in versione Beta la chatbot di Open AI ha lasciato tutti a bocca aperta al punto che gli esperti del settore, compreso Elon Musk, hanno chiesto una sospensione del suo sviluppo. Inoltre per tutti gli utenti è disponibile gratuitamente la versione non aggiornata dell’intelligenza artificiale direttamente dal sito di OpenaAI.

Mentre invece chi vuole utilizzare ChatGPT con il database avanzato ed aggiornato dovrò pagare un abbonamento mensile. Nel dettaglio Chat GPT 4 permette a tutti gli utenti di utilizzare la chatbot con le informazioni più recenti. Non tutti però possono permettersi di pagare un canone mensile e quindi ci rivolgiamo soprattutto a questi utenti oggi. Infatti esistono dei tool in internet che operano esattamente come ChatGPT ma che sono gratuiti, andiamo a vedere quali sono.

Adesso non dovrai più pagare Chat GPT 4, questi tool lo renderanno gratis: quali sono

Inutile negarlo, il mondo dell’intelligenza artificiale sta affascinando proprio tutti, al punto che ad oggi sono pochissimi gli internauti che ancora devono provarla. La chatbot più potente presente sul mercato è senza ombra di dubbio Chat GPT 4, vale a dire la versione a pagamento della creatura di Open AI. Tutti coloro che però non possono permettersi il pagamento adesso potranno utilizzare dei tool gratuiti che funzionano alla stessa identica maniera.

Forefront AI – L'intelligenza artificiale in questione sembra essere il punto di riferimento per le conversazioni avanzate, grazie alle sue acquisizioni di intuizioni definite ad alta qualità . Nel futuro prossimo bisognerà solamente capire come questa riuscirà a migliorare le conversazioni e l'analisi dei dati.

Merlin – Il mago delle IA è in grado di garantire delle capacità straordinarie. Inoltre sarà interessante capire come questo strumento possa incantare e semplificare l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per scopi specifici.

Bing – Stiamo parlando del vero concorrente di ChatGPT, l'assistente di ricerca di Microsoft che include l'intelligenza artificiale . Questa prende spunto dalla piattaforma di ricerca che ormai da anni è consolidata e che già costituiva un rivale per Google. Adesso addirittura si parla di un interessamento di Apple per la sua acquisizione.

WNR AI – Chiudiamo quindi con quella che sembra essere l'ideale per le conversazioni e l'assistenza agli utenti. Inoltre anche WNR AI promette di rivoluzione il modo di interagire con le intelligenze artificiali. Sarà quindi interessante scoprire come sarà possibile semplificare le conversazioni e migliorare l'assistenza.

Questi strumenti sembrano offrire tutto ciò che può mettere a disposizione dell’essere umano il mondo dell’intelligenza artificiale. Essendo gratuiti inoltre non dovrete pagare alcun tipo di abbonamento a differenza di ChatGPT ed allo stesso tempo non rinuncerete nemmeno ad una delle loro funzioni. Vedremo quindi se in futuro queste applicazioni diventeranno a pagamento e raggiungeranno la potenza della creatura di Open AI.