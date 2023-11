Soggiorno gratis nei B&B: torna la Settimana del baratto, ecco come funziona

La Settimana del Baratto tornerà nei B&B dal 13 al 19 Novembre: si potrà soggiornare senza pagare in tantissime strutture. Ecco come funziona

In determinati periodi dell’anno i prezzi delle strutture ricettive sono davvero alti, quindi pernottare per un week end può essere davvero costoso. In altri periodi dell’anno, invece, le richieste sono molto meno: la bassa stagione è il momento perfetto per cercare qualche offerta o qualche occasione interessante e proprio nel cuore della bassa stagione arriva la geniale Settimana del Baratto.

L’iniziativa, organizzata ormai da qualche anno, si basa sull’idea di non pagare il pernotto in B&B in denaro ma attraverso un scambio che può essere di oggetti o di prestazioni professionali. Per fare un esempio, se il proprietario di un B&B ha un problema con la dichiarazione dei redditi? Potrebbe decidere di offrire un pernotto nella sua struttura in cambio dell’aiuto da parte di un fiscalista. Se invece il proprietario di un B&B è un collezionista e sta disperatamente cercando un libro di un’edizione particolare, potrebbe regalare il pernotto a chi gli procurerà il libro in questione.

Come si prenotano le camere dei B&B nella settimana del baratto?

Ad aderire alla Settimana del Baratto, che è giunta ormai al suo quindicesimo anno, sono i B&B presenti su https://www.bed-and-breakfast.it/it/. Su questo portale sono elencati i B&B aderenti organizzati per regione ma si potranno anche consultare le offerte di baratto suddivise per tipologia. Ci sono per esempio proprietari che barattano soggiorni in cambio di pezzi d’arredamento ma anche di componenti per computer, libri, fumetti e giochi che siano giochi d’epoca o console come una Nintendo Switch usata.

Tra le altre cose, anche se la Settimana del Baratto è indetta ufficialmente solo per la settimana centrale di Novembre, sul sito si scoprirà facilmente che esistono strutture in tutta Italia che accettano tutto l’anno questa modalità di pagamento.

Quello del baratto è un sistema di pagamento che sta ottenendo un successo sempre maggiore all’interno di quella che ormai viene chiamata economia circolare, un sistema economico che favorisce enormemente il riciclo e il riuso di oggetti inutilizzati e che soprattutto si fonda sulla creazione di relazioni e collaborazioni fruttuose tra persone. Considerando che l’iniziativa prospera da quindici anni e ci sono strutture che adottano questo sistema per tutto l’anno è chiaro che una delle possibili strade del turismo alternativo in Italia sia questo!