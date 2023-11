Solo i veri appassionati riusciranno a capire chi è il personaggio misterioso: protagonista di un famoso cartone

Solo i veri appassionati riusciranno a capire chi è il personaggio misterioso presente nella foto: è protagonista di un cartone amatissimo.

La storia delle serie animate è costellata di produzioni che hanno lasciato il segno grazie a dei personaggi che sono diventati iconici. Tra questi figura sicuramente il protagonista di un cartone ancora oggi molto seguito e conosciutissimo in ogni angolo del mondo. Una serie animata statunitense capace di mettere in atto delle scene diventate anche virali sul web.

Quanto messo in mostra nella serie animata nata nel 1999 è una famiglia che è la dissacrante rappresentazione del tipico nucleo familiare statunitense. Le loro storie sono fuori dalla realtà e spesso sembrano non seguire un filo logico ma tutto è legato ad una vena umoristica davvero unica. Gli appassionati avranno già capito di quale serie animata si tratta ma cerchiamo di arrivare insieme alla risposta definitiva.

La serie animata di cui è protagonista il personaggio misterioso presente nell’immagine è diventata cult anche se con qualche problema. Il programma fu chiuso nel 2003 e venne riproposto su altre reti e in DVD arrivando a riscuotere un così grande successo da spingere Fox alla produzione di nuovi episodi nel 2005. Da quel momento l’ascesa è stata definitiva ed ha reso questo cartone tra i migliori della storia del proprio settore.

Riconosci il personaggio misterioso? Fa parte di una famiglia folle

Nata dall’idea di Seth MacFarlane, la serie si propone oggi come un pezzo di storia del settore animato. Si pensi che il suo percorso è stato segnato dalla vittoria di ben 7 Emmy Award su 24 nomination e nel 2023 è stata rinnovata per la sua ventiduesima stagione.

Il personaggio è…

Gli appassionati saranno già arrivati alla risposta corretta mostrando il loro grande livello di cultura. Ad ogni modo il personaggio celato dall’immagine ci conduce a Stewie Griffin della seria animata I Griffin. Lui è un bambino molto vivace protagonista di scene decisamente fuori dall’ordinario.

Dalla serie animata sono derivati altri contenuti come il film “La storia segreta di Stewie Griffin” del 2005 e una parodia di Guerre Stellari chiamata “Ridi pure, ammasso di pelo!“. Ad affiancare queste produzioni anche lo spin-off “The Cleveland Show” in cui il personaggio di Cleveland Brown è protagonista di una serie su di lui per 4 stagioni.

Dunque l’immagine presente in alto ci conduce alla serie animata de I Griffin grazie al piccolo Stewie. Un programma oggi amatissimo sia dai più grandi che dai più piccoli e che continuerà a proseguire la sua storia ancora per molti anni.