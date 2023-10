Spendi troppo per Netflix? Puoi tenerlo e risparmiare un po’ di soldi: fai così

Sapevate che esiste un trucco utile se spendete troppo per Netflix? Ecco cosa dovete fare, così risparmierete un po’ di soldi.

Nel panorama delle piattaforme di streaming, ce ne sono alcune che oggi la fanno da padrona. Basti pensare a Prime Video di Amazon, a Disney+ o alla più recente Paramount+. Tutti servizi che permettono di accedere ad ampi cataloghi composti da film, serie TV e documentari sia originali che non. Il tutto attivando un comodo abbonamento a pagamento disponibile in diversi tagli mensili o annuali.

Inutile dire però che la piattaforma numero uno in assoluto rimane Netflix. Il colosso di Reed Hastings colleziona ogni giorno numeri da record, con milioni di utenti connessi per poter seguire i propri film e serie TV preferiti. Nonostante i recenti aumenti del prezzo che stanno facendo storcere il naso ai più e che potrebbero portare a conseguenze nel futuro più o meno immediato. Rientrate anche voi in questa categoria e vorreste risparmiare? Allora vi basta fare così, spenderete molto meno.

Netflix, ecco come fare per risparmiare e spendere di meno

Siete stanchi di spendere troppi soldi per l’abbonamento a Netflix e state cercando un metodo per poter risparmiare e spendere meno ogni mese o una volta all’anno? Allora dovreste fare subito così, in modo da poter usufruire di tutti i benefici che la piattaforma di streaming ha da offrire e al tempo stesso non vedere i vostri risparmi calare a picco a causa degli aumenti che stanno venendo imposti dall’azienda americana.

Da tempo, infatti, Netflix dà la possibilità di modificare il proprio piano senza dover fare un nuovo account. Vi basta accedere alla sezione del profilo e poi su Informazioni sul piano scegliere l’opzione Cambia piano. Scegliete quello che più preferite, fate clic su Continua e confermate la modifica.

Una volta aver capito quali sono le vostre esigenze, potrete muovervi come meglio credete per risparmiare. Se per esempio in famiglia avete altre persone che lo utilizzano, potreste pensare di attivare un account condiviso fino a 4 membri e dividervi il prezzo finale. Oppure di recente è stato introdotto l’abbonamento con le pubblicità che costa solo 5,99 euro al mese. Con la possibilità di vedere tutti i contenuti della piattaforma in qualsiasi momento al massimo della definizione. E con un risparmio finale rispetto a quanto state spendendo ora.