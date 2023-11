Stanno girando un nuovo film di Spider-Man: il protagonista è una star di The Walking Dead

Mentre non si ferma il successo di Spider-Man 2, l’esclusiva Sony, il personaggio dell’Uomo Ragno è al centro di almeno un’altra pellicola cui sta lavorando anche uno dei volti più facilmente riconoscibili di The Walking Dead.

La storia di Peter Parker e di zia May è stata raccontata in lungo e in largo più volte e proprio il volto del protagonista amichevole ragnetto di quartiere è cambiato almeno tre volte.

Un nuovo progetto, di cui pochi parlano ancora, si sta rapidamente trasformando in un vero fenomeno dei social da cui arrivano alcune riprese di backstage. Riprese di backstage che oltre a darci qualche primo dietro le quinte su come si girano, se hai un budget limitato, alcune scene, hanno anche svelato il volto di questo nuovo Peter Parker.

Un volto che arriva dritto dritto dal successo di The Walking Dead e che anzi ha provocato reazioni scomposte tra i fan. Ma di che Spider-Man stiamo parlando?

Un altro Spider-Man, un altro Peter Parker, il progetto insolito

Che un altro attore rispetto a Tom Holland possa interpretare Peter Parker non è di certo qualcosa di sconvolgente. Del resto anche Holland ha preso il posto di chi è venuto prima di lui. Ma la particolarità del nuovo progetto apparso sotto forma di video rubato prima su TikTok e poi su Twitter è un volto che tanti hanno subito riconosciuto: Chandler Riggs.

Quel Chandler Riggs che ha interpretato Karl Grimes per otto stagioni di The Walking Dead prima di uscire di scena vittima di uno zombie. Nell’occasione della sua dipartita dalla serie TV, l’attore aveva chiarito che non si era trattata di una sua scelta ma di una scelta dettata dalla storia: il suo personaggio doveva morire. In occasione della stessa intervista Riggs aveva poi ribadito che si sarebbe preso un po’ di tempo per sé e che si s

arebbe concentrato sul recitare. A quanto pare tutto questo concentrarsi si è trasformato nell’interpretare proprio Peter Parker per Andy Chen. Il progetto è un film fann made di cui si sa pochissimo. Ma quello che si sa ha dato origine ad una discussione estremamente variegata sui social. Perché la prospettiva del film dedicato a Spider-Man con il volto di Riggs è una prospettiva horror.

Come sarà possibile riuscire a creare qualcosa di sensato resta da vedere ma l’entusiasmo c’è. E sotto il video fatto rimbalzare su Twitter c’è già chi sogna quale potrebbe essere il cattivo di questa versione di Spider-Man. C’è chi vorrebbe vedere Camaleonte, il primo super cattivo con cui Peter si scontra. In uno dei racconti più coinvolgenti rapisce l’amichevole ragnetto di quartiere e ne prende le fattezze portando il caos in città per un intero giorno, una prospettiva allettante per un horror.

I don’t know if this has made the rounds of Twitter yet but a guy I saw on TikTok named Andy Chen who is doing a Spider-Man fan film with Walking Dead star Chandler Riggs as Peter Parker. pic.twitter.com/Y2I7FSaRP6 — Nicholas (@NicholasPas5) November 8, 2023

Come finirà con il film non lo sappiamo ma di certo si tratta per Riggs di una piccola rivincita, dato che a quanto pare aveva partecipato al casting che poi invece aveva affidato il volto di Peter proprio a Holland.