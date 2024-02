Studiare è un’impresa? Forse perché sbagli “colore”: il trucchetto che ti salva se sei miope

Hai difficoltà a studiare di recente? La risposta potrebbe essere questa: non devi usare il colore sbagliato.

Studiare è molto importante per il proprio futuro. In questo modo è possibile garantirsi un titolo di studio, che in genere ci aiuta a trovare lavoro. In altre situazioni può essere di supporto persino per essere più esperti nel proprio settore. Le ragioni del perché una persona dovrebbe studiare sono tante a quanto pare. Tuttavia c’è un problema che accomuna tutti coloro che hanno intenzione di studiare: la velocità di apprendimento.

Anche se può sembrare strano, purtroppo le informazioni non vengono memorizzate. E cercare di capire il problema non è per niente facile. Questo perché è necessario fare attenzione a che cosa si tende a fare quando si prova a studiare. Ad esempio molte persone sottolineano le informazioni importanti, lasciando da parte quelle superficiali. Ce ne sono diverse e possono fare al caso nostro in base a ciò che stiamo leggendo.

Difficoltà a studiare? Devi cambiare il colore che utilizzi: migliorerai la tua situazione

Ma il problema è probabile che sia legato al colore che si usa. Difatti può influenzare la nostra capacità di apprendimento più di quanto si pensa. Ciò significa che bisogna fare attenzione al tipo di colore che viene utilizzato: può cambiare tutto. Ma questa situazione da che cosa è causata, e quale tipo di colore dovremmo scegliere? Continua a leggere per scoprirlo: migliorerai il tuo metodo di studio.

Chi soffre di miopia ha difficoltà a vedere da lontano. Quindi ha bisogno di strizzare gli occhi e di affaticarsi per riuscirci. La situazione viene peggiorata dalle persone che utilizzano l’evidenziatore giallo. Dato che accentua questo fattore e rende meno visibile il contenuto, la persona sarà costretta a strizzare gli occhi. Quindi si stancherà in fretta e apprenderà meno informazioni di quanto dovrebbe fare.

L’unico modo per risolvere la situazione sarebbe quello di utilizzare un pastello dello stesso colore. Costa di meno e può esserci di aiuto in questo caso. In realtà impiegare un altro colore ancora (che non sia un evidenziatore) potrebbe essere una buona idea. L’importante è che non si continui ad utilizzare l’evidenziatore giallo per evitare di affrontare questa situazione ancora una volta. Ci avevate mai pensato prima d’ora? Non tutti ci fanno caso dato che gli evidenziatori aiutano.